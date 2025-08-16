Verde que te quiero verde
Más allá de la mixta: estas siete ensaladas hacen más llevadero el verano en Madrid
Con bien de tomate, con crustáceos y hasta ¡con medusa!: para los que ya no quieren más cogollos de lechuga
Menudos tortazos (históricos) se ha llevado la ensalada. Como guarnición, por ejemplo. A uno le preguntan si prefiere patatas fritas o ensalada y la fuerza de voluntad flaquea: ponme las papas, por favor. Cuando en un menú del día aparece como primero sin mucha más descripción, uno se imagina unas hojas de lechuga y poco más… La mixta incorpora tomate y cebolla pero, ¿es suficiente?
En verano, época estelar para este plato, es cuando la imaginación de los cocineros echa a volar para pensar en combinaciones acertadas y sorprendentes (la clave de este plato junto a un buen aliño). Hemos localizado siete opciones en restaurantes de Madrid que nos han llamado la atención para ir corriendo a probarlas… o copiarlas en casa (el grado de dificultad varía, eso sí). Pocos platos dan tanto por tan poco. Es hora de quitarle la fama de aburrida a la ensalada.
A’ Barra
Un sol Repsol, una estrella Michelin y una ensalada (¡sí, una ensalada!) como plato con el que sacar pecho en la temporada estival. En este restaurante (Pinar, 15) el “tomate de tomate” es una fiesta organizada en torno al fruto de temporada. Hay intríngulis: se sirve una pieza que contiene tomates secos y maduros dentro de una gelatina hecha con su propia agua. A su alrededor, más tomates de fiesta: Raf, Adora, negro… El aliño tiene como refuerzo un helado de aceite de oliva virgen extra. Lo mejor de todo es que la receta evoluciona cada año para que nadie se canse: esta es la versión de 2025 y a saber cómo será la de 2026.
Kokochin
En la costa nadie quiere verlas ni en pintura, pero en la mesa es otra historia una vez que los prejuicios se dejan a un lado. En China la medusa forma parte de la dieta (depende de la especie, pero hay varias comestibles) y una manera de tomarla es en ensalada. La parte que se utiliza es la de la cabeza que, ¡sorpresa!, tiene una textura crujiente y un sabor a mar potente. En Kokochin ( Camino de la Zarzuela 21, Aravaca) la preparan junto con verduras, brotes y un aliño que incluye soja, vinagre y sésamo.
Asgaya
Uno de los bichos más deseados del verano es el bogavante. Se come de mil maneras, pero también en ensalada, plato que alcanza así una de sus más elevadas versiones. En el asturiano Asgaya (Doctor Fleming, 52) la preparan para hacerle un corte de mangas al verano madrileño y surfear las olas de calor haciéndose uno a la idea de que está en el norte poniéndose una manga larga cuando refresca. Incorpora, además del bogavante en rodajas, cebolla, tomate, palmito y mayonesa con ‘kimchi’. Para decorarla tiran de sal negra, aceite de oliva y huevas de trucha.
Li-Onna
Cuando una proteína entra en escena en una ensalada comienzan las dudas. ¿Es un principal con guarnición o una ensalada (muy) pintona? Esa duda nos asalta en casos como el de la Pacífico de Li-Onna (Recoletos, 1), restaurante que hace kilómetros y kilómetros entre Japón y América Latina. Lleva lechugas variadas, canónigos, aderezo de ‘yuzu’ y una ración importante de ‘tataki’ de atún. Lo llaman ensalada y no sabemos si lo es, pero poco importa si el resultado está bueno.
Irreverente
Seamos realistas, pocas ensaladas son capaces de hacerle sombra a la César. A la César lo que es de la César (lo siento, estaba a huevo). Disfrutarla en una azotea es el planazo completo. En Irreverente (Sagasta 22, planta 6), se puede disfrutar de una vista de los tejados de Chamberí mientras uno se toma la que sirven allí, con aliño secreto del chef y trozos generosos tanto de queso como de pollo rebozado. Perfecto plato único de verano.
Zalacaín
Con Íñigo Urrechu al frente, Zalacaín (Álvarez de Baena, 4) está demostrando que ser un restaurante clásico no quiere decir ser inmovilista. Zalacaín también es un comedor perfecto para el verano con platos fríos de tanto nivel como los langostinos en ensalada con sopa fría de hinojo y canelón de crustáceos y mango. Otra receta al borde de dar el salto a plato principal y perfecta para abrir la mente de aquellos que solo piensan en cogollos con aceite y sal cuando aparece la palabrita de marras en la carta.
Cornamusa
En la sexta planta del Palacio de Cibeles (Plaza de Cibeles, 1) se esconde uno de esos restaurantes que ayudan a sobrellevar mejor las noches madrileñas: siempre corre un poco más de aire cuando uno se despega del asfalto. En el menú, una ensalada, la de tomate(s) y aceitunas con vinagreta de escabeche frío de zanahoria moruna. Entra por los ojos y no solo por la vistosa combinación de colores, sino porque se termina ante el comensal. Otra gran idea para dignificar de una vez por todas la ensalada.
