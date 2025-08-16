Madrid prohíbe maquinaria y fuegos artificiales en zonas forestales hasta el lunes por alto riesgo de incendio

La Comunidad de Madrid ha activado medidas extraordinarias para prevenir incendios forestales ante la ola de calor y las condiciones extremas del terreno. Por lo que, hasta el lunes 18 de agosto, queda prohibido el uso de maquinaria que pueda generar chispas, así como el lanzamiento de fuegos artificiales en áreas forestales y en una franja de 400 metros a su alrededor.

Esta restricción afecta a cualquier equipo que pueda producir chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, considerados especialmente peligrosos en el actual contexto de altas temperaturas, vegetación seca y viento. Luis Rincón, inspector del cuerpo de bomberos regional, ha explicado, según recoge Europa Press, que la decisión se toma por "la situación de ola de calor, la extrema sequedad de la vegetación y el estado en general del territorio", factores que elevan considerablemente el riesgo de incendios.

Además de estas medidas de prevención, la Comunidad de Madrid también ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones durante las excursiones a la montaña en verano, una actividad muy habitual en estas fechas.

Consejos para disfrutar de la montaña con seguridad y respeto al medio ambiente

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ofrece una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los senderistas y preservar el entorno natural. La primera de ellas es planificar con antelación cualquier salida, adaptando la ruta a la previsión meteorológica, las condiciones físicas y la experiencia del grupo.

También es fundamental elegir una hora temprana para iniciar la marcha, con el fin de evitar las horas de mayor calor y reducir el riesgo de golpes de calor o deshidratación. Se recomienda finalizar la ruta al menos dos horas antes del anochecer para prevenir situaciones de desorientación.

Entre las recomendaciones básicas para una excursión segura figuran llevar suficiente agua, alimentos energéticos como frutos secos, ropa y calzado adecuados, así como gorra o sombrero para protegerse del sol. También se aconseja portar una prenda de abrigo por si las condiciones climáticas cambian repentinamente.

Es importante realizar estas actividades en grupo siempre que sea posible e informar a familiares o amigos del recorrido previsto. Asimismo, se debe llevar el teléfono móvil con la batería cargada y, preferentemente, tener instalada la aplicación My112 con la función de seguimiento activada, que permite registrar la localización del usuario durante varios días, lo que facilita su localización en caso de emergencia.

Por último, se recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego en zonas forestales, montes o áreas recreativas, y que cualquier residuo generado durante la actividad debe ser recogido para garantizar el cuidado del entorno.

El Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA) insiste en la importancia de no subestimar los riesgos en entornos naturales y apela a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar incidentes que puedan poner en peligro tanto a las personas como al patrimonio natural.