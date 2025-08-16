Gerda Taro, la fotógrafa que un tanque arrolló en Brunete mientras documentaba la lucha contra el fascismo

El 13 de diciembre de 1988 falleció María Teresa León. Aquejada de Alzheimer desde su regreso a Madrid en 1977, la escritora llevaba una década ingresada en la clínica Ballesol de Majadahonda, localidad madrileña en cuyo cementerio fue enterrada. Sobre la tumba, un epitafio: "Esta mañana, amor, tenemos 20 años". Lo había escrito su esposo, Rafael Alberti, que, pocos días después, publicó en el diario El País Las nuevas ramas de tu muerte, un artículo en el que recordaba algunos de los momentos que habían pasado juntos durante la Guerra Civil y el exilio.

"Me dices que vas a comenzar una nueva novela, a asistir por la tarde a la televisión, allá, en Buenos Aires, a volver por las playas frente a Nules —escribía Alberti—. Allí te esperan las Guerrillas del Teatro. Edmundo Barbero y Santiago Ontañón nos acompañan. Viene esta tarde con nosotros Gerda Taro, la bellísima y genial fotógrafa húngara. La acaba de matar un tanque en Brunete. Fuimos los dos a buscarla a El Escorial, en donde la hallamos abandonada, como una desconocida, sobre una tabla en la enfermería de un hospital. ¡Oh terribles y bellos años, en los que tú, con tu pistola al cinto, estabas más relumbrante que nunca. ¿A dónde vamos ahora?".

Gerda Taro y Robert Capa, fotografiados por Fred Stein. / ARCHIVO

Uno de esos lugares a los que habrían podido regresar Rafael Alberti y María Teresa León con el recuerdo era la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Situada en el número 7 de la calle Marqués del Duero, en un caserón propiedad de los marqueses de Heredia Spínola, el lugar era la redacción del periódico El mono azul y el centro de reunión de periodistas, artistas, escritores y poetas afines a la República. Entre ellos, León Felipe que, al comenzar la guerra, había renunciado a su puesto de profesor universitario en Panamá, para volver a España y apoyar al gobierno legítimo.

"León Felipe entraba y salía de la Alianza de Intelectuales con el paso seguro de los que creen en su verdad —recordaba María Teresa León, en un artículo publicado en la revista Litoral en 1977—. Un día llegaron Capa, el extraordinario fotógrafo que moriría después en Oriente y Gerda Taro, su mujer, también fotógrafo, joven y rubia […]. Abrieron la puerta y se detuvieron sorprendidos. Por la escalera palaciega bajaba un engabanado señor quien solemnemente, al llegar junto a los extranjeros, les preguntó, tocando ligeramente la barbilla de Gerda Taro: '¿Sois felices, hijos míos? ¿Sois felices?'. El personaje envuelto en su cuello de piel, siguió su camino y los dos fotógrafos dando saltos, en el colmo del entusiasmo, gritaron: 'La Maison des fous. ¡Qué maravilla! Estamos en nuestra casa'. Y en su casa se quedaron y tuvieron la amistad de León Felipe y consiguieron hacer fotografías extraordinarias de nuestra guerra desproporcionada y heroica".

Aureola trágica

Nacida el 1 de agosto de 1910 en Alemania —y no en Hungría como erróneamente recordaba Alberti—, Gerda Taro —cuyo nombre real era Gerta Pohorylle— había llegado a España al poco de comenzar la Guerra Civil, después de que el editor de la revista francesa VU, Lucien Vogel, alquilase una avioneta para enviar un equipo de reporteros a Barcelona con objeto de documentar lo que estaba sucediendo en el país. También viajaban el vuelo el fotógrafo David Chim Seymour y la pareja de Taro, Endre Friedmann —él sí, húngaro—, más conocido como Robert Capa, pseudónimo empleado indistintamente por los dos, al considerar que un nombre norteamericano facilitaba la venta de sus imágenes a las agencias y periódicos internacionales.

Después de unos días en la ciudad condal, en la que encontraron un ambiente festivo por la convicción de que la guerra sería breve y se decantaría del lado de la República, Taro y Capa abandonaron Barcelona para dirigirse al frente. Allí documentaron la revolución que las columnas del POUM estaban realizando en la zona, colectivizando campos y explotaciones agrícolas y, en los siguientes meses, se desplazarían a diferentes lugares de la zona republicana para fotografiar la vida cotidiana, la crueldad de los bombardeos sobre población civil o la lucha en las trincheras.

Miliciana en la Barcelona de 1936 fotografiada por Gerda Taro. / ARCHIVO

Entre otros acontecimientos, la pareja fue testigo del asedio del Alcázar de Toledo, del sufrimiento de los supervivientes de la Desbandá —la masacre cometida por la armada y la aviación franquista en la carretera entre Málaga y Almería en febrero de 1937—, el frente de cerro Muriano —donde se realizaría la mítica foto del miliciano herido—, el frente del Jarama, los combates en Bilbao y o el Congreso de Intelectuales Antifascistas celebrado en Valencia y en el que Taro no pasó desapercibida.

"En el congreso revoloteaba una chica rubia […]. Tomaba fotos con rapidez y tenía el aire melancólico de un canario extraviado: se llamaba Gerda Taro y Robert Capa, otro fotógrafo, formaban una pareja muy hermosa. Él tenía el cabello oscuro y los ojos vivaces color violeta. Eran húngaros y a ambos los envolvía una aureola trágica, romántica, de aventureros jóvenes, bellos y enamorados", recordaba la escritora mexicana Elena Garro, que parecía intuir el triste final de la mujer.

Llantos y ultrajes

Después del éxito contra el ejército franquista en el frente de Brunete, el domingo 25 de julio de 1937, las tropas republicanas se vieron obligadas a replegarse de la zona. Durante la retirada, Gerda Taro se subió al estribo del automóvil del coronel Walter, de las Brigadas Internacionales, cuando, de repente, la aviación enemiga sobrevoló el convoy. Las maniobras para ponerse a salvo del ataque provocaron que la mujer cayera del automóvil y que un tanque republicano que maniobraba marcha atrás le pasara por encima.

"¡Te has cargado a la francesa!", le advirtió el miliciano Fernando Plaza a su amigo Aníbal González, el tanquista que arrolló a la fotógrafa y que no vio caer a la fotógrafa del coche. "Luego, cuando volvieron a reunirse, [Plaza] le dijo a Aníbal lo que había hecho. Sabían quién era la víctima: la pareja, Capa y ella, eran conocidos. Aníbal no se había dado cuenta, todo había sido muy precipitado, un momento de mucha confusión, vehículos con heridos, carros que subían a la carretera a toda prisa, la polvareda. Nadie se paraba por nada", le relataba al periodista del El País Jacinto Antón, Fernando Cambronero Tornero, sobrino de Fernando Plaza.

Negativos de combatientes republicanos en en la Batalla del Río Segre. / EFE

A pesar de la gravedad de las heridas, que provocaron que Taro quedase prácticamente destripada, la fotógrafa fue trasladada con vida al Hospital Inglés de El Goloso, donde fallecería al día siguiente. Tres días después, la noche del 29 de julio, el cadáver fue trasladado por tren a Francia y, el 1 de agosto, enterrado en el cementerio parisino de Père Lachaise, donde fue despedido por, entre otras personalidades, José Bergamín, Max Aub, Pablo Neruda y Louis Aragón.

La muerte de Gerda Taro provocó una gran conmoción en el bando republicano, sentimiento que fue aprovechado por la prensa franquista para desmoralizar al enemigo, desprestigiando a la fallecida con afirmaciones injuriosas sobre ella y sus camaradas. Ejemplo de ese actuar es el artículo que Sebastián Romero, periodista del diario La Rioja —cabecera que resumía su ideario en "Religión, Familia, Patria" y "Servicio, Jerarquía, Hermandad"—, publicó el 14 de agosto de 1937, en el que afirmaba: "En el panegírico que Le Soir dedica, por ejemplo a su colaboradora Gerda Taro, aplastada el día 26 en el Frente de Brunete por un tanque ruso dice: 'Un centenar de soldados republicanos se batían en retirada. Ella les reunió, les habló, y con Gerda Taro volvieron todos a ocupar una trinchera en donde resistieron durante una hora, un intenso bombardeo'. ¿No es cierto que la lectura de esta hazaña confunde el ánimo? ¿Qué es lo que trata de demostrar? Acaso que la capitana en cuestión no estaba en el frente a título de periodista, a título de corresponsal gráfico. Acaso que el pánico de los soldados republicanos era tan injustificado, tan vergonzoso, que un solo gesto de mujer bastó para contenerlos en el camino de la huida. En todo caso, queda autorizada la sospecha de que los supuestos corresponsales de la prensa europea en la zona roja no son tales informadores, sino milicianos o traficantes, o entrambas cosas a la vez, provistos del salvoconducto de periodista". Unas afirmaciones arteras que, todo sea dicho, no se diferencian demasiado de las realizadas por la cabecera alemana Bild sobre el asesinato de los periodistas de Al Jazira a manos del ejército de Israel hace unos días.