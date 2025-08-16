FUEGO EN MADRID
Controlado un incendio en San Martín de Valdeiglesias frenando su propagación a una zona industrial
El SUMMA112 tuvo que atender a doce personas por inhalación leve de humo, entre ellos ocho bomberos
Los bomberos regionales controlaron en la tarde de este viernes un incendio en San Martín de Valdeiglesias frenando su propagación a una zona industrial, ha informado el servicio de emergencias 112-Comunidad de Madrid.
Ya en la tarde de ayer terminaron las tareas de refresco y remate. En la extinción del incendio colaboraron dos helicopteros y seis dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales.
El SUMMA112 tuvo que atender a doce personas por inhalación leve de humo, entre ellos ocho bomberos. Resultaron quemados alrededor de 4.000 metros cuadrados de vegetación y enseres diversos almacenados en el lateral de una nave.
