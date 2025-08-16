'Contrapaso' de Teresa Valero, los contrastes radicales de Madrid como capital del Régimen

Contrapaso representa un hito singular en el cómic español contemporáneo: una saga que trasciende el entretenimiento para constituirse en herramienta de memoria histórica sobre el Madrid del franquismo. La obra de Teresa Valero, iniciada con Los hijos de los otros (2021) y continuada con Mayores, con reparos (2025), los dos publicados por Norma Editorial, sitúa su acción en el Madrid de 1956, convirtiendo de paso la capital en protagonista de una reflexión profunda sobre la dictadura.

La trama sigue las investigaciones del joven periodista León Lenoir, hijo de comunista francés, y el veterano Emilio Sanz, falangista desencantado, conformando un binomio que encarna las contradicciones ideológicas del período. El primer volumen desentraña una red de robo sistemático de bebés y experimentación psiquiátrica, mientras el segundo explora la censura cinematográfica y la corrupción urbanística. A través del género negro, Valero documenta minuciosamente las miserias morales del régimen, desde la Dirección General de Seguridad en Puerta del Sol hasta los contrastes entre el desarrollismo incipiente y el chabolismo que definían el Madrid de la época.

Página interior de 'Mayores, con reparos', segundo volumen de 'Contrapaso'. / Norma Editorial

Escenario de las contradicciones franquistas

Para Valero, Madrid encarna una dualidad esencial: "Es muy acogedora pero a la vez se está convirtiendo en algo un poco excluyente. La quieres y la odias por igual. Y en la dictadura no era diferente, era una extensión del régimen." Esta condición convierte a la ciudad en escenario ideal para explorar las contradicciones del franquismo, donde "muchas de las cosas importantes pasaban aquí porque estaba muy controlada por la dictadura."

Sin embargo, esta imagen oficial convivía con su reverso: "A la vez era también donde se daban muchas de las protestas y donde estaba uno de los centros de represión más fuertes, justo en la Puerta del Sol." La proximidad entre centralidad y represión genera una tensión que Valero explota magistralmente: "Una cosa que a mí siempre me ha dado escalofríos era que en la plaza podías oír cómo gritaba la gente a la que estaban pegando, porque la interrogaban en los bajos de la Dirección General de Seguridad."

Página interior de 'Los hijos de los otros', primera entrega de la serie 'Contrapaso'. / Norma Editorial

El trabajo de documentación de Teresa Valero revela un compromiso excepcional con la precisión histórica. "Normalmente, para documentarme, lo que hago es bucear en las fotos que se hicieron en la época, en grandes fotógrafos como Alfonso, Santos Yubero o Català-Roca."

Esta metodología se extiende al cine. "En las películas de entonces se ve muy bien Madrid, ese Madrid lleno de descampados que estaba construyendo a lo bestia para poder asumir a todos los inmigrantes que venían del campo, y que fue un despendole que abrió el terreno para la corrupción urbanística."

Contrastes sociales, alimento para el 'noir'

Para Teresa Valero, el Madrid de los años 50 constituía "terreno muy abonado" para el género negro por sus extremos contrastes sociales. "Una de las cosas que más gusta del género negro es esa exposición de los contrastes sociales, de todo lo que le pasa a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los oprimidos."

La autora identifica tres niveles en estos contrastes. Primero, "la gente que estaba próxima al régimen se sentía bastante impune para hacer ciertas cosas." En el extremo opuesto, "había una gran cantidad de individuos que todavía arrastraban las consecuencias de la guerra y la primera posguerra, y entre los que había tanta escasez que intentaban prosperar como locos."

Entre ambos extremos florecía "la delincuencia de altas esferas, con un montón de chanchullos y de contrabando: hasta el mismo yerno de Franco tenía lo de las Vespas", dice la autora en referencia al negocio fraudulento de importación de estas motocicletas de Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde. Un panorama como ese, en el que había mucho negocio por hacer porque había un país que reconstruir, creaba condiciones perfectas para la ilegalidad.

Teresa Valero emplea los espacios físicos como metáforas visuales de las relaciones sociales del franquismo. Un ejemplo paradigmático es su representación de las redacciones, que entre otras cosas le sirve para ilustrar cómo eran entonces las relaciones entre hombres y mujeres: "Lo de que sean dos redacciones separadas por sexos, que no era exactamente así, es una exageración, una especie de metáfora visual en la que están separados por un pasillo en el que todo es cristal: pueden mirarse pero no les dejan interactuar."

Otro espacio significativo es el autocine, que representa "imponer esa visión americana, de gran ciudad cosmopolita, a una ciudad que no había llegado a desarrollarse como gran urbe." Madrid, según Valero, "arrastró eso hasta la explosión de la Movida, pero todavía tenemos un poco ese componente de pueblo."

Página interior de 'Mayores, con reparos', segundo volumen de 'Contrapaso'. / Norma Editorial

Los descubrimientos que sorprenden

El trabajo de campo de Teresa Valero incluye entrevistas con testigos directos que le proporcionan revelaciones constantes. "Cuando entrevisto a periodistas que vivieron esa época, o a mi propio padre, que entonces la conocía muy bien porque era botones y se la recorría de arriba a abajo, te descubren un Madrid que es súper fascinante."

Esas entrevistas revelan contrastes extremos: "Había desde el Madrid del dinero, que corría como el agua, hasta el Madrid de la gente que no tenía ni un autobús en su barrio." El testimonio de su padre ilustra esas desigualdades: "Se pasó toda su primera época de trabajo, cuando tenía 13 o 14 años, teniendo que irse andando desde el hotel de la Gran Vía donde trabajaba hasta su casa en el paseo de Extremadura, que entonces era como un pueblo de La Mancha, porque no había medio de transporte."

Página interior de 'Mayores, con reparos', segundo volumen de 'Contrapaso'. / Norma Editorial

Este contraste se materializa en las tareas cotidianas: "Él dejaba el hotel en el centro, en el que señores que lo frecuentaban le mandaban con sobres de dinero a los pisos de sus queridas, para irse a una zona de Madrid donde las calles estaban aún por asfaltar y la gente tenía corrales con gallinas en casa". La distancia física entre el trabajo y el hogar reflejaba la distancia social entre dos Madrid que coexistían sin mezclarse.

Para Teresa Valero, el Madrid de los años 50 constituye un pozo inacabable de historias interesantes. "Las tertulias literarias, todo el tema del estraperlo... hay un universo que no se acaba. Yo incluyo muchísimas cosas, y pienso que qué cargados están los álbumes, pero me dejo fuera muchas más."

La metodología, que combina el rigor documental con la creatividad narrativa, establece un nuevo estándar para el cómic histórico español. Su Madrid de 1956 no es meramente un decorado, sino un personaje más de la trama, con sus contradicciones, secretos y transformaciones. Esta abundancia convierte Contrapaso en testimonio gráfico de una época fundamental. Teresa Valero logra crear una obra que funciona simultáneamente como thriller, documento histórico y reflexión sobre las continuidades en el tiempo, demostrando que el Madrid franquista ofrece un territorio narrativo inmenso para comprender tanto nuestro pasado como nuestro presente.