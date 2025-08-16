El cóctel del verano de Karau: Paloma Patrón

La terraza de Karau es un oasis rodeado de edificios dentro del Palacio de Linares, en pleno centro de Madrid. A pocos metros de Cibeles y sumergida en los jardines de Casa América, este espacio despierta una sensación de calma que contrasta con el tumulto de las calles que transitan por el corazón de la gran ciudad.

Nada más adentrarnos en su interior escuchamos el sonido de una coctelera con su característico ‘shaking’. Romero García, jefe de barra del Grupo La Fábrica, recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para presentar su cóctel del verano: Paloma Patrón.

Se trata de “una versión del cóctel Paloma, inspirado en el clásico, que lleva tequila, zumo de lima, sal y cordial de pomelo”, refiere el bartender, que lleva diez años en la empresa y que conoce a la perfección todos sus cócteles.

Paloma Patrón

Para llevar a cabo este combinado, explica el bartender, es muy importante enfriar el vaso en el que se va a servir la bebida. Después, prosigue, “pintamos primero el vaso por fuera con zumo de lima y añadimos tahín para conseguir una mezcla de cítrico, salado y picante que va a acompañar muy bien a nuestro cóctel”.

A continuación, se añade “el tequila patrón reposado y se va complementando con zumo de lima recién exprimido y un cordial de pomelo salado”. Esta mezcla le confiere un sabor “muy fresquito, perfecto para esta época del año”, reconoce García.

Desde Karau explican que todos sus cócteles “son versiones de bebidas clásicas a los que les damos nuestro toque: la fórmula es respetar el clásico, mimarlo y darle una identidad propia”.

Cócteles con nombre y apellido

La particular ubicación de Karau le confiere un carácter de lugar de tránsito: “Es un sitio de mucha gente de paso, muchos extranjeros, pero también mucha gente local”, explica Romero. Su público, muy internacional y, sobre todo, con mucha presencia latinoamericana, ha sido la inspiración de este bartender para dar nombre a sus bebidas.

Es por eso que en su carta encontramos, por ejemplo, un “cóctel para adultos”. El Sh-Sh Grey Martini, al que da nombre la pornstar Sasha Grey, está basado en un cóctel clásico pero contemporáneo, que combina vainilla, maracuyá y vodka. Por otro lado, emulando a un espresso martini, encontramos el Cold Brew Martini, que se prepara infusionando el café en frío, lo que hace que la bebida mantenga la cafeína y el amargor clásico del café. El toque final lo pone el dulzor de la espuma de caramelo salado que potencia y fusiona los sabores.

Cócteles sin alcohol: nueva tendencia

Cada vez son más las personas que optan por seguir disfrutando de sus cócteles preferidos, pero ahora sin alcohol. A esta nueva tendencia se han sumado desde Karau, proporcionando a su público opciones “0,0”, pero sin alterar el sabor y la potencia del producto final.

Desde el Thomas Collins Sin, elaborado con Martini Florale, cordial de pepino y flor de saúco, y un terminado con soda, hasta su Karau Spritz Sin con Martini Vibrante, cordial de rosas y terminado con soda. “Estamos muy contentos porque a la gente le está encantado”, subraya el bartender.

Y es que, en definitiva, el objetivo principal de Karau “es que la gente se lo pase bien, que haya música, haya un tardeo, que la gente se pueda tomar un cóctel, una cerveza, un vino y que se genere un buen ambiente. El protagonista es el cliente y nosotros venimos aquí para apoyar que eso suceda”, concluyen.