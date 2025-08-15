La Paloma cierra el ciclo de verbenas de agosto en Madrid

Las fiestas de la Virgen de La Paloma, patrona oficiosa de Madrid, pondrán este fin de semana el broche final el ciclo de verbenas veraniegas de la capital. Una terna de festejos populares que cada estío llena las tórridas - especialmente este año, en plena ola de calor con los termómetros alcanzando los 44º- calles del centro de mantones de manila, farolillos, música y los madrileños que todavía quedan en la ciudad.

Casi dos semanas de celebraciones que arrancaron el pasado miércoles 5 de agosto con las fiestas de San Cayetano, entre los barrios de Rastro y Embajadores, y que culminarán el próximo domingo 17 en Las Vistillas, en la Latina. Los vecinos de la calle del Oso fueron los encargados de dar comienzo a la tríada con el pregón inaugural, reconociéndose así su implicación y esfuerzo por sacar adelante los festejos cada año durante los últimos 45.

Entre medias de una y otra celebración, Lavapiés acogió la segunda verbena del calendario castizo, la de San Lorenzo, donde el chotis, los conciertos y la cerveza siguen recorriendo las abarrotadas calles del barrio. Este fin de semana La Paloma recogerá el testigo para despedir el periodo de fiestas de la almendra madrileña con una programación cargada de la habitual mezcla de casticismo y diversión, incluyendo la tradicional bajada del cuadro de la Virgen, que este año correrá a cargo de Manuel Cerillo, "orgulloso" bombero madrileño que emulará la gesta de su padre hace ahora 45 años.

Dos espacios principales

Como cada verano, habrá dos espacios principales: los jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja, donde se sucederán diversas actividades infantiles, espectáculos y conciertos. El jardín de las Vistillas contará con pintacaras y espectáculos familiares. También con las actuaciones musicales de Antonio Carmona, a las 23.00 h. el jueves 14; Pol 3.14, el viernes 15 a la misma hora; y Café Quijano, el sábado 16 a las 00.00 h., entre otras.

En la plaza de la Paja estarán las actividades para los más pequeños, así como concursos de mantones, chotis y pasodoble. Además actuarán Invaders, el jueves 14 a las 22.00 h.; Metropop, el viernes 15 a la misma hora; Malena Gracia y Locomía, el sábado 16 a las 22.30 h., y Regreso de la Década, el domingo 17 a las 22.00 h.

En la Cava Baja y su cruce con la plaza del Humilladero, tendrán lugar, del 14 al 17, el tercer Campeonato Internacional de Mus, el Concurso de Parchís y el primer Concurso de Música Acústica. Por su parte, los actos religiosos tienen lugar el viernes 15, Día de la Asunción, donde se celebrará la una ofrenda floral a la Virgen en el Colegio La Salle-La Paloma, a las 12.30 h. Después se celebra la misa en la Iglesia de La Paloma y la bajada del cuadro de la Virgen por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La procesión es a las 20.00 h, que saldrá de la propia iglesia.

Dispositivo especial de limpieza

Para limpiar y recoger todos los residuos que se generen durante el último fin de semana de verbena, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial dotado con 160 operarios y 90 medios mecánicos. El operativo se concentrará en las zonas de mayor afluencia, como Las Vistillas, la plaza de la Paja, la Cava Baja y el entorno de la plaza del Humilladero.

Los trabajos se desarrollarán cada día durante toda la madrugada, con 41 efectivos diarios —excepto el 17 de agosto, con 35—, apoyados por maquinaria como baldeadoras, barredoras y camiones. Además, se reforzará la dotación de contenedores, con 116 nuevos recipientes para esta cita, y se instalarán 63 papeleras adicionales y ocho aseos portátiles, dos de ellos accesibles.

Este esfuerzo se enmarca en el refuerzo de limpieza que el Consistorio ha mantenido durante las celebraciones populares de agosto en el distrito Centro. En las fiestas de San Cayetano y San Lorenzo, el dispositivo movilizó a más de 300 trabajadores y 116 vehículos, una dinámica que ahora se prolonga en La Paloma para responder al gran volumen de público que congregan estos eventos y mantener la ciudad en condiciones óptimas durante todas las actividades programadas.