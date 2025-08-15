Los madrileños se encomiendan a La Paloma para protegerse del calor: las calles ya están llenas de chotis y limonada

La ciudad de Madrid se ha encomendado este viernes a la Virgen de La Paloma para celebrar sus fiestas y sobrevivir al calor en unas calles que ya están llenas de chotis, limonada y un ambiente festivo incomparable.

A las puertas de la Iglesia de La Paloma, donde se ha celebrado la misa en honor a la patrona de los bomberos de la capital, cientos de personas se concentran sin dejar el más mínimo hueco de sombra libre. Con una pantalla colocada al exterior del templo, los vecinos de la capital han seguido la celebración a pesar de marcar los termómetros más de 35ºC.

En las calles aledañas a la iglesia, personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los de toda la vida, han llegado ataviados de trajes de chulapo y claveles rojos en el pelo. Los bares, que han tomados las calles con las barras listas para servir a los vecinos, amenizan las jornadas con chotis y pasodobles.

Pese a lo llenas de gente que estaban las zonas principales, varias parejas se han hecho un hueco para reivindicar los bailes regionales más típicos, que salen a relucir en estas fechas.

Bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma, en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. / Ricardo Rubio / Europa Press

En cuento a las bebidas más demandadas, desde los establecimientos que protagonizan la jornada no queda lugar a dudas al designar a la limonada y la cerveza como las más buscadas en estos días. Ahora, con un fin de semana de celebración por delante, cuentan que se han preparado con suministros "de sobra" para que "a nadie le falte de nada" mientras los pasodobles suenen desde este viernes hasta el domingo.

Las fachadas del centro también se han sumado a la celebración con el colgado de numerosas tiras de mantones coloridos que evidencian que es el momento de las festividades. Algunos de ellos, reflejaban mensajes con frases típicas como pueden ser 'de Madrid al cielo'.

UNA PALOMA MÁS LLENA QUE NUNCA

Blanca, una joven trabajadora en uno de estos locales, lleva varios años colaborando con su familia en las fiestas de Centro (San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma) y ha contado a Europa Press que ve las calles "más llenas que nunca".

Tanto de turistas como de vecinos, estas celebraciones cada vez reciben a más personas. Caminando por las áreas de verbena se pueden escuchas diferentes idiomas, pero también numerosos acentos que se incorporan a la sonoridad de las celebraciones junto a las voces de algunos que se animan a cantar "Madrid, Madrid, Madrid" a viva voz.

Para hacer frente a los efectos de la festividad, hasta 160 trabajadores forman parte del dispositivo municipal de limpieza de las fiestas de la Paloma, una labor que se focalizará este año en Las Vistillas, la plaza de la Paja, la Cava Baja, la plaza del Humilladero y todas las calles aledañas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ha diseñado un dispositivo en el que se integrarán 160 trabajadores y 90 medios mecánicos. Cada uno de los días de estas fiestas el servicio de Limpieza Viaria y el Servicio de Limpieza Urgente (Selur) están desplegando en estos puntos del distrito un total de 41 trabajadores, salvo el día 17, que serán 35.

Del servicio de Limpieza Viaria (Lote 1) trabajarán cada día ocho conductores, dos peones conductores y 18 peones, que contarán también con medios mecánicos: seis de baldeo mixto, dos de barrido mixto, dos de peinado y dos de barrido manual.

El Selur, por su parte, desplegará tres conductores y cuatro peones, con una barredora, un vehículo de baldeo y un camión de caja abierta. Ambos servicios, Limpieza Viaria y Selur, trabajarán durante toda la madrugada para dejar en perfecto estado los principales escenarios de las fiestas de la Virgen de la Paloma.

LA POLÍTICA MADRILEÑA PIDE A LA PALOMA POR LOS INCENDIOS

Al sonido de los pasodobles también se suman las peticiones a la virgen. Desde la política madrileña, las principales peticiones han llegado para que los numerosos incendios que asolan España se resuelvan.

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha pedido a la Virgen de la Paloma que "guarde y asista a los bomberos de toda España que están haciendo frente a los incendios que castigan" al país, durante el acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid con motivo de las fiestas de su patrona.

Desde Más Madrid se han limitado a felicitar a los bomberos de la capital, que celebran su patrona este viernes, a la vez que ha deseado a todos los madrileños "que pasen unas felices fiestas de La Paloma", según ha dicho la conejala Pilar Sánchez.

En la misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido que cuide a la ciudadanía ante los incendios, para demandar inversión en "prevención real" porque "los fuegos que hoy arrasan España en agosto se tienen que apagar en otoño y en invierno, que es cuando hay que hacer un trabajo de prevención efectiva".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith ha pedido por los bomberos "por su extraordinaria labor todos los días del año" y ha agradecido su trabajo en los incendios que asolan España en estos días de agosto. El mensaje lo ha extendido a agentes forestales, voluntarios o funcionarios que "están luchando contra terribles plagas o pandemias" materializadas en fuegos.

Por su parte, y desde un mensaje en su cuenta de la red social 'X' durante su baja por paternidad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la Virgen de la Paloma, "patrona popular" de la ciudad, protección para todos los madrileños en un día de "casticismo, devoción y orgullo".