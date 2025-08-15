Arranca otra liga con sabor madrileño: así afrontan la temporada los cuatro equipos de primera de la región

La cuenta atrás ha terminado y el balón volverá a rodar este fin de semana en La Liga. En Madrid, la expectación es máxima: Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Rayo Vallecano encaran una nueva temporada con objetivos, plantillas y sensaciones muy distintas, después de un verano muy marcado por el Mundial de Clubes y las dificultades que eso conlleva para programar una buena pretemporada. En este regreso a La Liga, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la que más representantes aporta al campeonato, pese al descenso de categoría del Leganés. Pero cómo llega cada conjunto madrileño al arranque liguero, qué cambios han marcado su verano y qué se puede esperar de ellos en este inicio de curso.

Calendario 1ª jornada 2025/26 para los equipos madrileños

Girona - Rayo Vallecano . Montilivi (15/08)

. Montilivi (15/08) Celta de Vigo - Getafe . Balaídos (17/08)

. Balaídos (17/08) Espanyol - Atlético de Madrid . RCD Stadium (17/08)

. RCD Stadium (17/08) Real Madrid - Osasuna. Santiago Bernabéu (19/08)

Un Real Madrid renovado

El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso arranca el próximo martes día 19 en el Santiago Bernabéu. Los blancos se medirán a Osasuna en la primera jornada del campeonato, después de la polémica que ha girado alrededor de la disputa de este encuentro tras incumplir con los plazos de descanso que la AFE establece para los jugadores profesionales. En cualquier caso, el nuevo proyecto de los blancos arranca después de una temporada para el olvido, en la que no salieron las cosas tal como se esperaba. Ancelotti se vio superado por la plantilla y las lesiones de jugadores importantes bajaron el techo competitivo del equipo. La llegada al Mundial de Clubes, ya con Xabi a los mandos, permitió ver cierta mejoría en algunas facetas, pero las carencias del equipo salieron a relucir en el encuentro de semifinales ante el PSG.

Ahora, con unas semanas de preparación en Valdebebas, Xabi puede empezar de cero con una plantilla a la que se han incorporado Carreras y Mastantuono, dos refuerzos de lujo para el tolosarra. El técnico español conoce a las mil maravillas el conjunto blanco. Militó en las filas del Real Madrid entre 2009 y 2014, en él recaen todas las esperanzas de este nuevo Real Madrid, que necesita volver a ser grande. Requerirá de un gran Kylian Mbappé, máximo estandarte de los blancos, que ha empezado bien la pretemporada con un doblete ante el Tirol. Con todo ello, el objetivo del Real Madrid de cara a la temporada es conseguir el campeonato de Liga. La temporada pasada no pudo revalidar título y quedó a cuatro puntos del Barça. Los blancos no realizaron la mejor de sus campañas, cayeron en los dos clásicos ligueros y las sensaciones nunca fueron las de un equipo trabajado. La llegada de Xabi Alonso se explica desde este último punto, en busca de una identidad que haga del Real Madrid un equipo reconocible. El tolosarra tendrá en frente el difícil reto de superar a Barça y Atlético de Madrid en su pelea por la conquista de La Liga. Sin olvidar el objetivo último de la Champions.

Real Madrid 2025/26 Entrenador: Xabi Alonso Presidente: Florentino Pérez Altas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent y Mastantuono. Bajas: Luka Modric, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo. Temporadas en La Liga: 94 Estadio: Santiago Bernabéu Clasificación pasada temporada: 2º clasificado

El Atlético celebra un tanto en un partido amistoso. / ADAM VAUGHAN / EFE

El mercado obliga a cambiar el discurso a Simeone

La temporada pasada no finalizó de la mejor manera para el Atlético de Madrid. Llegados al ecuador de la campaña, el equipo lideraba la clasificación liguera y avanzaba de ronda en Champions. Con la llegada de la primavera, todo cambió. El equipo se cayó por completo, debido a los mazazos sufridos ante Real Madrid y Barça en Champions y Liga, respectivamente. Tras ello, levantar la moral del equipo fue tarea imposible hasta para Diego Pablo Simeone, que vio como el Mundial de Clubes era esquivo con los intereses de los rojiblancos.

Los rojiblancos inician la competición a domicilio en el RCD Stadium. La baza de los atléticos para pelear por el título será, un año más, Julián Álvarez. El argentino vivirá su segunda temporada en el club, totalmente adaptado y como líder indiscutible del proyecto. Con la llegada de nuevos fichajes espera recuperar la identidad de un equipo que tiene la necesidad de construir de nuevo, pero manteniendo la esencia que ya les hiciera grandes en el pasado. El objetivo de esta temporada pasa por pelear el título hasta el final y, en caso de que Barça y Real Madrid no cumplan con las expectativas, poder añadir un nuevo título liguero en el palmarés.

Atlético de Madrid 2025/26 Entrenador: Diego Pablo Simeone. Presidente: Enrique Cerezo. Altas: Álex Baena, David Hancko, Ruggeri, Thiago Almada, Pubill, Cardoso y Raspadori. Bajas: Axel Witsel, Azpilicueta, Correa, Lemar, Riquelme, Samu Lino, De Paul y Saúl. Temporadas en La Liga: 88 Estadio: Riyadh Air Metropolitano. Clasificación pasada temporada: 3º clasificado.

Los jugadores del Rayo celebran un gol durante el partido amistoso. / Mariscal / EFE

'Eurorreto' para el Rayo

El Rayo Vallecano vive en un sueño del que no quiere despertar. El equipo atraviesa el mejor momento deportivo de su historia. Este mes de agosto arrancará la liga en el estadio del Girona, en lo que será el partido inaugural de la temporada, pero también tiene por delante una eliminatoria a doble partido que le otorgue acceso a la Conference League de forma definitiva.

Entre tanto, la temporada para el Rayo Vallecano comienza este viernes. La exigencia es máxima después de los éxitos conseguidos durante la pasada campaña. Pese a que compaginar La Liga con competición europea sea realmente complicado, el Rayo cuenta con un reto por delante ilusionante. A falta de confirmar alguna que otra incorporación, y la más que probable salida de Ratiu, Íñigo Pérez tendrá que exprimir al máximo las prestaciones de esta plantilla. La pelea por alcanzar plazas europeas en La Liga es salvaje, los grandes perseguidores se han reforzado más que el conjunto franjirrojo, pero si algo ha demostrado ya este equipo es que en Vallecas los sueños se cumplen. Por qué no soñar con otra clasificación continental que sitúe al Rayo en otro escalón del fútbol europeo.

Rayo Vallecano 2025/26 Entrenador: Íñigo Pérez Presidente: Raúl Martín Presa. Altas: Jozhua Vertrouwd y Luiz Felipe. Bajas: Embarba, Aridane, Raúl De Tomás y Sergi Guardiola. Temporadas en La Liga: 22. Estadio: Vallecas. Clasificación pasada temporada: 7º clasificado.

El Getafe durante su gira de pretemporada. / Tomas Garrido / EFE

A por el enésimo milagro de Bordalás

Arranca la novena temporada de José Bordalás al frete del Getafe. El alicantino ha logrado lo imposible de la mano del club azulón, consiguiendo una histórica clasificación pa<ra la Europa League, pero lo cierto es que en estos momentos el equipo no aspira a un desafío de tal magnitud. La temporada pasada se complicó su salvación en las últimas jornadas y durante años ha caminado sobre el precipicio de la categoría de plata del fútbol español. Es por ello que el objetivo prioritario del Getafe es salvar la categoría, cuanto antes, y, a partir de ahí, mirar hacia arriba en busca de escalar puestos en la tabla clasificatoria.

El equipo del sur de Madrid se ha recompuesto ante bajas importantes como la de Alderete, Nyom o Terrats. Las esperanzas de los azulones volverán a recaer en Borja Mayoral, Zarra de la temporada 2023/24, que aún no ha podido recuperar su mejor versión tras una operación de menisco. El compromiso y el trabajo volverán a ser innegociables en el Coliseum de la mano de José Bordalás.