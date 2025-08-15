Las Huecas: "En 'Risa caníbal', las líderes de ultraderecha se pondrán la máscara del 'clown' y eso las llevará a una muerte y destrucción absoluta"

Dicen Las Huecas que su posición es “estar en retirada permanente y, a pesar de saber que nos están mirando, no terminar de creérnoslo y seguir con esa lentitud que nos define, apostar no por ir rápidas sino por ir juntas”. Son Júlia Barbany, Esmeralda Colette, Núria Corominas, Andrea Pellejero y la técnica Sofía Martori, y ese escepticismo de ritmo lento que las define nace en 2016, en el Institut del Teatre, donde estudian cuatro de ellas, cuando deciden presentarse al festival CROQUIS_BCN que organizaba la compañía Atresbandes en la Sala Beckett. Mandan un vídeo de 10 minutos del ensayo de una obra que no existe, las seleccionan para hacer una residencia y nace su primer montaje como colectivo, Projecte 92, en el que cuestionan el relato triunfalista de la Barcelona olímpica. Lo estrenan en 2017, en el Centro Cívico Can Felipa, y un año más tarde llega al Antic Teatre. En escena, pogos, punk, querencia por el ridículo, disfraces de Cobi y caretas de Samaranch y Maragall. Fuera de ella, creación y dirección colectivas, ausencia de jerarquías y decisiones asamblearias, investigación sobre la performatividad de los cuerpos femeninos en escena, el ridículo como un lugar que habitar y la puesta en crisis permanente de la identidad actriz-personaje.

En 2021, en el Festival TNT de Terrassa, llevan a escena Aquellas que no deben morir, una pieza hermosa, audaz y libertaria en la que exploran la economía en torno a la muerte y defienden la soberanía de nuestros duelos y despedidas. De la amistad, su tercer proyecto, ve la luz en 2023 con tres propuestas en torno a ese vínculo: una pieza escénica, una conferencia performativa y una película. Pasan por el Festival TNT, el Temporada Alta y por la Sala Beckett, donde va a verlas Fernando Sánchez Cabezudo, coordinador artístico del Centro Dramático Nacional (CDN) hasta el pasado mes de marzo. Y ese día, en esa conversación en un bar después de la función, comienza a gestarse el asalto de Las Huecas al teatro público con Riure caníbal/ Risa caníbal, una pieza en torno al mal y la ultraderecha “a medio camino entre la tragicomedia, el thriller de terror psicológico y la sátira política”.

La obra se estrena el próximo 10 de octubre en el Teatro Valle-Inclán del CDN, que coproduce el montaje junto al Teatre Lliure, al que llegará en enero. En marzo, Las Huecas estrenarán también dentro del Festival ZIP del Teatre Nacional de Catalunya La viralidad del mal, una pieza de pequeño formato hermanada con Risa caníbal en la que colaboran con Proyecto UNA, colectivo que investiga sobre las comunidades digitales, las nuevas formas de propaganda en internet y la relación con la tecnología “para desenmascarar las nuevas formas de fascismo que se ocultan bajo una simbología aparentemente inofensiva”.

Las Huecas, durante la residencia que realizaron en el vivero creativo barcelonés Fabra i Coats. / Cedida

Atónitas frente a la “usurpación laboral” de la ultraderecha

La conversación con este diario sucede a mediados de julio, en pleno ecuador del proceso de creación, después de varias residencias artísticas y antes de entrar, el próximo 1 de septiembre, en la sala de ensayos que el CDN tiene en Almendrales, en el barrio de Usera. “Ahora estamos trabajando en la dramaturgia. Los personajes están claros, la situación, el mecanismo, el dispositivo, los materiales, la estética, todo eso está claro, pero nos queda ver cómo se hila el viaje”, dice Andrea Pellejero.

Pero vayamos al principio. ¿Cómo nace en el proceso ese vínculo entre el mal y la ultraderecha actual? “Estamos mucho más cerca de la banalidad del mal que del mal atroz y monstruoso, y creo que esto nace del susto, de flipar, de ver el panorama y decir, hostia, es que va en serio, no es que esto sean las orejas del lobo, es que el lobo ya está aquí. Nace de una sensación de alerta y de tensión y de empezar a ver que eso que nos parece horrible se está instaurando como algo normal. Al principio era más desde el sentir, desde la piel, el cuerpo y el miedo, pero en el proceso hemos empezado a matizar y entender exactamente cuál es el contexto y lo que está ocurriendo, qué es esta ultraderecha, cómo se la está leyendo y cómo se presenta y se escenifica eso”, explica Núria Corominas. “No estamos hablando del fascismo histórico ni del franquismo en el caso de España. El mundo ha cambiado y no podemos hablar de las mismas manifestaciones fascistas de las que hablábamos antes, pero sí entendemos que existe una genealogía entre la ultraderecha actual y los fascismos históricos”, añade.

El punto de partida del proceso de creación de Risa caníbal será la investigación en torno al uso por parte de la ultraderecha europea de “los mecanismos del humor de forma reaccionaria, con una performatividad que presentan de forma seductora bajo el signo de la provocación, la rebeldía o la novedad”. Dicen Pellejero, Barbany y Corominas: “Asistimos atónitas a cómo la ultraderecha articula relatos desde la posverdad, cómo hace uso de teorías conspirativas propias de la ficción (desde el terraplanismo hasta el gran reemplazo) y observamos el uso de una teatralidad concreta en su puesta en escena: a diferencia de los fascismos históricos, que hacían uso de la épica, la ultraderecha actual parece haber abandonado la teatralidad grandilocuente en pos de una performatividad payasa, idiota, bufonesca y grotesca, incluso carnavalesca que tan bien personifican figuras como Bolsonaro o Trump”.

Croquis de trabajo de Las Huecas. / Cedida

Y todo esto, a un colectivo escénico que no rehúye el posicionamiento político, le parece “una flagrante usurpación laboral: nos sentimos profundamente interpeladas cuando vemos cómo la ultraderecha se apropia del humor que nosotras mismas usamos en nuestros lenguajes escénicos y no queremos permitir que se instrumentalice la noble praxis de la risa para convertirla en propaganda, doctrina y violencia contra las minorías y los derechos humanos”.

No habrá líderes fascistas, sino lideresas

En escena estarán Barbany, Corominas y Pellejero junto a Judith Martín y Sofía Asencio (Societat Doctor Alonso), pero sus personajes no se inspirarán en representantes de la ultraderecha europea como Santiago Abascal, Matteo Salvini o Viktor Orbán, sino en las mujeres que también ostentan esos liderazgos. “Al principio pensamos en poner en escena a las votantes de estos partidos, pero hice un curso en el que nos explicaron que las mujeres votan a la izquierda, no a estos partidos, y que una de las novedades dentro de esta cuarta ola de la ultraderecha es que aparecen líderes femeninas apelando al voto de las mujeres porque es el colectivo que les queda, el voto que quieren reconquistar”. Se trata de mujeres, explica Júlia Barbany, “como Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Alice Weidel, y una especie de max-mix de españolas como Ayuso, Rocío Monasterio…”. ¿Son ellas las que ocuparan la escena? “No, no son ellas, pero podrían serlo”, contesta.

A las cuatro líderes se sumará en escena un quinto personaje, alguien que viene del pasado, que no está en el mismo plano y que, explica Barbany, “no es facha y, aunque en el delirio de estas tías podría serlo, la realidad es que no lo es, claramente es de las nuestras. Es un personaje que se me apareció como una revelación en una residencia que hicimos en el Pirineo y que pervive a día de hoy en la pieza como elemento muy importante”. Explica Corominas, sin querer desvelar la identidad del personaje, que se trata de “una versión propia de esta manía que tienen los posfascismos o la ultraderecha de buscar en ese pasado que creen que fue maravilloso y glorioso y hemos cogido prestado el lío temporal de esta gente, pero para reírnos de ellos”.

PREGUNTA. ¿Cómo se ríen Las Huecas del fascismo?

NÚRIA CORMINAS. Estamos ahora mismo en un momento de cuestionamiento porque, ¿cómo representas a una gente que precisamente se ha adueñado de los códigos de la representación para perpetrar sus barbaridades? ¿Cómo se hace? Utilizan estrategias del posthumor, usan la ironía y no son serios. Y si no son serios, es muy difícil representarlos cómicamente, porque ellos ya están jugando a la comicidad y a la payasada. Es una forma de hacer política muy perversa y es muy difícil reírse de eso porque ya se están riendo ellos. ¿Cómo te ríes de un tirano que se ríe, de un facha que ya se está riendo? Es muy complicado hacerlo sin darles cobertura, sin justificarlos y sin hacerles el trabajo gratis.

Las Huecas trabajando durante otro período de residencia, esta en La Infinita de L'Hopitalet el pasado invierno. / Cedida

P. ¿Ha aparecido en el proceso alguna respuesta a esas preguntas?

NC. Creemos que las respuestas pasan por estar muy vulnerables. El tono en el que estamos trabajando es de una comicidad muy vulnerable, un sitio muy extraño en el que te puedes reír, pero también puedes asustarte mucho.

ANDREA PELLEJERO. Hay un concepto en el que estamos ahora que es el metaclown, habitando el clown pero sin hacerlo del todo, y la idea es que estos cuatro personajes habiten un espacio muy sobrio, donde no hay elementos, un backroom (término popular en internet y los videojuegos que se usa para describir un espacio imaginario y vacío que genera inquietud). Pero sí hay unas narices de payaso y siempre hay una que la tiene desplazada en algún lugar de su cara o todas la tienen desplazada y solo una en su sitio… Ese lugar es donde habita la violencia en la comedia, en la escena, porque nosotras queremos que la comedia sea nuestra, queremos decir, hey, esto nos pertenece, nos lo habéis robado, os la vamos a coger y la vamos a utilizar para atacaros. No queremos que el clown les pertenezca, queremos que sea nuestro, pero ellas, las líderes de ultraderecha, habitarán el clown para que las destruya, se pondrán la máscara del clown y eso las llevará a una muerte y destrucción absoluta y gore.

NC. Estamos hablando de una muerte simbólica, pero también hay una muerte de la imagen y de los cuerpos. Porque este clown al que se exponen como si fuera un virus también hace que dejen de engañarnos a todos. Las hace delirar y, al mismo tiempo, confesar. Tenemos que ver dónde va el delirio y dónde va la confesión, pero el clown las llevará hasta el paroxismo en todos los sentidos: en el discurso, en lo físico, en todo.

JÚLIA BARBANY. Es como decir: no juegues con fuego que te vas a quemar. Tenemos El ángel exterminador (de Buñuel) como referente, no directo sino como una especie de aura, y ahora estamos encontrando algo en la forma que tiene que ver con el hecho de estar en un teatro, en ese espacio. Y luego, hacemos algo muy raro que es que de golpe nos planteamos si esas personas son personajes o si en el fondo somos Las Huecas interpretándolas a ellas, estamos ahora en esta especie de lío de personalidades, pero la solución a todo eso sería que el clown, el teatro, todo esto, es otra forma de decir: ¿Qué hacen Las Huecas con cuatro fachas? ¿Qué pueden hacer con ellas Las Huecas, que son unas comediantes, que son unas teatreras, con sus estrategias y herramientas?

P. ¿Cómo se ha traducido en el proceso el hecho de contar con más medios y tanto apoyo institucional?

JB. Yo no tengo la sensación de estar trabajando con más medios porque, de hecho, ha sido creo de los procesos más duros en ese sentido.

AP. Estamos teniendo un problema de liquidez porque trabajar con instituciones hace que los dineros lleguen más tarde de lo normal. Hemos tenido que pedir un crédito para empezar a construir la escenografía y comprar materiales y también hemos tenido que sumar una productora más al equipo porque si no, no podemos sostener la cantidad de papeleo y burocracia que piden. Pero, por otro lado, no nos imaginábamos que el CDN nos diera esta oportunidad y que el Lliure nos coprodujera, no nos lo esperábamos. Creo que lo positivo de este apoyo es que seguimos haciendo teatro, porque si no, quién sabe.

NC. Ha sido importante para nuestra propia pervivencia, pero ahora mismo, tal como están las cosas, el proceso no ha cambiado tanto a nivel material respecto a los anteriores.

AP. Lo que sí que marca la diferencia es que hacemos temporada y las funciones son clave para hacer crecer una pieza. Sentir que la obra no morirá cuando nace nos da una tranquilidad que para mí tiene sentido. Y algo que nos está pasando es que el CDN nos coloca una presión, somos conscientes de que hay unas expectativas, que ese apoyo nos pone en un sitio y hay que estar a la altura. Pero estamos haciendo un trabajo constante de recordarnos que tenemos que ser honestas con nosotras mismas. Lo descubrimos en una reunión técnica en la que nos estábamos empezando a complicar con la escenografía, tomando decisiones que no parecían nuestras, e hicimos nuestra retirada permanente para decir, cuidado, quiénes somos nosotras, desde dónde trabajamos.