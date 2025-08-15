El 'EuroRayo' coge forma: nuevos fichajes, ventas y objetivos

Arranca la temporada 2025/26 de La Liga con ilusiones renovadas, cuentas pendientes y nuevos protagonistas. Con el telón alzándose sobre una campaña que promete emociones fuertes, los focos apuntan a los aspirantes al título, los que sueñan con alcanzar Europa y los que lucharán por evitar el descenso de categoría. El mercado de fichajes ha agitado las plantillas, han llegado caras nuevas, cargadas de ilusión y todavía no es tarde para anunciar algún que otro fichaje. En los banquillos también se han vivido cambios. Algunos buscan dar continuidad a proyectos ya consolidados, mientras que otros se estrenan con la misión de cambiar el rumbo de sus clubes. A todo esto se suma el factor emocional de la afición, que volverá a llenar las gradas con la premisa de "este año sí". El 'Euro' Rayo Vallecano de Íñigo Pérez debuta este viernes a las 19 horas frente al Girona en el campo de los catalanes.

Quizás, paradójicamente, las novedades del Rayo Vallecano durante este mercado de fichajes sean dos caras ya conocidas. Tanto Augusto Batalla como Gerard Gumbau, miembros de la plantilla de la temporada pasada, son adquiridos en propiedad por el conjunto de la franja después de un año de cesión. El portero argentino se convirtió en uno de los grandes responsables de la gran temporada que realizó el conjunto madrileño. Por 1,6 millones de euros el portero dice adiós al rojiblanco de River Plate por el del Rayo Vallecano.

El portero del Rayo Vallecano Augusto Batalla saca de portería. / Rodrigo Jimenez / EFE

Otro de esos jugadores que elevan el techo competitivo del conjunto de la franja es Luiz Felipe. Llega libre procedente del Olympique de Marsella. Se trata de un jugador que ya conoce La Liga, también competición europea, a la perfección después de su paso por el Real Betis. Está llamado a ser un líder en la zaga junto a Lejeune, su acompañante en el puesto de central. Uno de los rostros que se suma a la delantera del primer equipo del Rayo Vallecano es Etienne Eto'o. El delantero, hijo del histórico delantero camerunés, ha tenido un papel trascendental en el ascenso del filial vallecano. Eto'o consiguió la pasada temporada 31 goles con la camiseta del Rayo Vallecano, 30 con el filial y 1 en Copa del Rey con el primer equipo. Pese a ello, no se descarta una cesión para dotar de minutos a la joven promesa de la cantera rayista.

Estallido del 'caso Ratiu'

Pero no todo son buenas noticias en Vallecas. Entre tanto, el Rayo ha dicho 'no' a una oferta de un equipo de la Premier de 18 millones de euros por Andrei Ratiu. Martín Presa reclama la cláusula de 25 millones y el jugador se encuentra molesto ante el comportamiento del club. Además, el conjunto de la franja anunció que "había llegado a un acuerdo por el cual el Rayo Vallecano de Madrid adquiría el 50 % de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal CF. El internacional rumano pasa a ser, a todos los efectos, propiedad del club madrileño". Ratiu fue uno de los pilares en el equipo que logró la clasificación a la Conference League durante la pasada campaña. Llegó por una ínfima cantidad a Vallecas y se ha convertido en uno de los laterales más completos de Primera División. Ahora, su salida del Rayo Vallecano parece algo enquistada, a la espera de que el club británico aporte la cláusula de rescisión del futbolista.

Otro de los jugadores que ha protagonizado un culebrón, tal vez más de uno si echamos la vista atrás, es Raúl de Tomás. El delantero, con contrato hasta 2027, se despidió del conjunto rayista hace unas semanas y sale cedido hasta final de temporada a Al-Wakrah, bajo las órdenes de Vicente Moreno. "Todos somos conscientes de que estos años no han sido positivos para mí, pero yo siempre digo que de todo lo malo siempre quedan cosas buenas", señalaba el jugador por medio de su comunicado de despedida de la que ha sido su afición durante varias temporadas. RdT llegó como el jugador más caro de la historia del club de la franja, pero sus últimos momentos han sido testimoniales. Al igual que De Tomás, Adri Embarba y Sergi Guardiola abandonaron la delantera del equipo vallecano.

El Rayo Vallecano celebra la clasificación a Conference League. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Objetivo: repetir competición europea

La temporada para el Rayo Vallecano se presenta con una exigencia máxima después de los éxitos conseguidos durante la pasada campaña. Pese a que compaginar La Liga con competición europea sea realmente complicado, el Rayo cuenta con un reto por delante ilusionante. A falta de confirmar alguna que otra incorporación, y la más que probable salida de Ratiu, Íñigo Pérez tendrá que exprimir al máximo las prestaciones de esta plantilla. La pelea por alcanzar plazas europeas en La Liga es salvaje, los grandes perseguidores se han reforzado más que el conjunto franjirrojo, pero si algo ha demostrado ya este equipo es que en Vallecas los sueños se cumplen. Por qué no soñar con otra clasificación continental que sitúe al Rayo en otro escalón del fútbol europeo.