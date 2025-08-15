OLA DE CALOR
La Comunidad de Madrid eleva a riesgo alto por incendio forestal en toda la región al menos hasta el 18 de agosto
Emergencias 112 ha indicado que estos días quedará prohibido el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chistas o descargas eléctricas.
EFE
La Comunidad de Madrid ha elevado a riesgo alto por incendio forestal en toda la región durante el día de hoy, 15 de agosto, hasta el día 18, con lo que se aplicarán medidas restrictivas.
Emergencias 112 ha indicado que estos días quedará prohibido el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chistas o descargas eléctricas.
Del mismo modo que no se podrán lanzar fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal de la región.
Ola de calor en toda España
El puente de agosto comienza con España inmersa en una larga ola de calor que llevará este viernes los termómetros hasta los 43 grados en Badajoz y que se dejará sentir especialmente en el área cantábrica, donde durante la jornada habrá un pico muy intenso de hasta 40 grados.
El aumento de la estabilidad y la elevada insolación propia de estas fechas se traduce en un nuevo repunte de las temperaturas, con valores térmicos muy elevados y que durante el fin de semana podrían superar localmente los 44 grados, cuando se esperan los días más cálidos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas más altas llegan desde las 13:00 horas, momento en el que la Aemet ha activado la mayoría de los avisos por calor, que afectan a todas las comunidades autónomas y son de nivel rojo (riesgo extremo) en el litoral de Cantabria y en el interior de Vizcaya, en País Vasco, por máximas de 40 grados.
En el resto de la península y en Baleares también se produce un ascenso térmico, que llevará a alcanzar los 36-38 grados de forma general, salvo en zonas de montaña, y superará los 39-42 grados en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.
- El castillo medieval que parece de cuento y está arrasando en Toledo: es perfecto para una escapada de fin de semana
- Dos aceites de Toledo elegidos entre los mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional
- El santuario vegano de Madrid que ha inscrito 280 vacas y ovejas en el registro de mascotas: 'Algunos nos llaman hippies y se ríen de nosotros
- La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- Qué supermercados abren el 15 de agosto en Madrid: este es el horario de Mercadona, Lidl o Carrefour