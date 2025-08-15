La Comunidad de Madrid eleva a riesgo alto por incendio forestal en toda la región al menos hasta el 18 de agosto

La Comunidad de Madrid ha elevado a riesgo alto por incendio forestal en toda la región durante el día de hoy, 15 de agosto, hasta el día 18, con lo que se aplicarán medidas restrictivas.

Emergencias 112 ha indicado que estos días quedará prohibido el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chistas o descargas eléctricas.

Del mismo modo que no se podrán lanzar fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal de la región.

Ola de calor en toda España

El puente de agosto comienza con España inmersa en una larga ola de calor que llevará este viernes los termómetros hasta los 43 grados en Badajoz y que se dejará sentir especialmente en el área cantábrica, donde durante la jornada habrá un pico muy intenso de hasta 40 grados.

El aumento de la estabilidad y la elevada insolación propia de estas fechas se traduce en un nuevo repunte de las temperaturas, con valores térmicos muy elevados y que durante el fin de semana podrían superar localmente los 44 grados, cuando se esperan los días más cálidos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas más altas llegan desde las 13:00 horas, momento en el que la Aemet ha activado la mayoría de los avisos por calor, que afectan a todas las comunidades autónomas y son de nivel rojo (riesgo extremo) en el litoral de Cantabria y en el interior de Vizcaya, en País Vasco, por máximas de 40 grados.

En el resto de la península y en Baleares también se produce un ascenso térmico, que llevará a alcanzar los 36-38 grados de forma general, salvo en zonas de montaña, y superará los 39-42 grados en los valles de los grandes ríos, depresiones del nordeste y prelitorales de Valencia.