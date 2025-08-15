Cinco universidades públicas madrileñas se mantienen entre las mil mejores del mundo en el ranquin de Shanghái

Cinco universidades públicas madrileñas figuran entre las mil mejores del mundo, según el ranquin de Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa publicada este viernes. Encabeza el listado madrileño la Autónoma, que ocupa el cuarto puesto entre las 36 españolas presentes en el listado y repite entre las 400 mejores del planeta, al igual que le ocurre a la Complutense, que es la quinta a escala nacional. La Politécnica figura en el tramo entre las 601 y las 700 mejores globales (15 de España), la de Alcalá entre las 701 y las 800 (21), y la Carlos III, entre las 901 y 1000 (30).

En total, 36 universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canarias. La Universitat de Barcelona es la única española en la horquilla entre las 150-200 mejores. La Universitat de València se sitúa como la segunda mejor de España, mientras que a nivel internacional se ubica en la horquilla 200-300. Un escalón más abajo (300-400) se sitúan la Autònoma de Barcelona (UAB), la Autónoma de Madrid (UAM), la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra (UPB), la de Granada y la del País Vasco (UPV).

De las universidades españolas que se mantienen este año, 22 se sitúan en el mismo tramo y trece lo cambian (cinco suben un peldaño y ocho lo bajan). Las que suben el escalafón son Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y la de Jaén, y las que bajan son La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Málaga, Jaume I, Castilla La Mancha y Girona. Se mantienen en el mismo tramo, además de las diez situadas en las primeras posiciones, Cádiz, Córdoba, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Alicante, Alcalá, Extremadura, Vigo y Carlos III.

El listado mundial vuelve a estar encabezada por Harvard, que ocupa el primer lugar desde hace 23 años de forma consecutiva. Tras Harvard, se sitúan otros dos centros privados: Stanford y el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts). Con un total de 37 campus en el top 100, EEUU es el país que sale mejor parado en el listado, a pesar de que China mantienen una sólida presencia, con 222 universidades clasificadas entre las 1000 mejores (frente a las 183 de EEUU). Sin embargo, EEUU guarda una ventaja significativa entre los 100 mejores, dado que sus 37 campus superan ampliamente a los de China (13, con Tsinghua y Pekín a la cabeza) y Reino Unido (8). Tras Harvard, Stanford y el MIT, las universidades de Cambridge, Berkeley, Oxford, Princeton, Columbia, Caltech (California) y Chicago completan los diez primeros puestos.

La clasificación se ordena por tramos y dentro de éstos, se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés y ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EEUU. El ranquin académico de universidades del mundo (ARWU), conocido como ranquin de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 campus de todo el mundo y selecciona los mil primeros. La puntuación obtenida responde a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza y la actividad puramente académica. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como Science y Nature.

Carles Ramió, catedrático de la UPF y autor de La privatización de la universidad (editorial Catarata) explica en declaraciones a El Periódico que el hecho de que España no tenga ningún campus en el top 100 mundial no cuestiona la calidad de las universidades, sino que responde a otros criterios. Las facultades que están en las posiciones más nobles –con claro dominio de los países anglosajones– poseen seis características fuera del alcance de las españolas. "La mayoría son privadas con una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas. Las escasas universidades públicas que están presentes entre las mejores reciben una extraordinaria financiación pública adicional que multiplica por ocho los recursos de las españolas. Estas mismas universidades públicas suelen presentar un modelo híbrido de gestión público-privada que les dota de una gran flexibilidad para poder ser dinámicas y competitivas”, añade el catedrático, quien insiste en que los centros de educación superior de primer nivel siguen un modelo profesional y meritocrático, y no político y asambleario, como, en su opinión, sucede en el caso español, donde se suma la "asfixia financiera pública" a raíz de la crisis económica de 2008, informa Olga Pereda.