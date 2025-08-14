FESTIVO
Qué supermercados abren el 15 de agosto en Madrid: este es el horario de Mercadona, Lidl o Carrefour
Algunas superficies varían su horario de apertura por el festivo de la Asunción de la Virgen
Desde inicios de agosto, miles y miles de madrileños se encuentran de vacaciones. Las playas de todo el país y los pueblos de la meseta se llenan de huéspedes dispuestos a olvidarse del ruido, el estrés y el ajetreo de la capital por unas semanas.
Por tanto, probablemente para muchas personas haya pasado desapercibido que este viernes, día 15 de agosto, es día festivo nacional en todo el país. La Asunción de la Virgen María, festividad de origen católico, supone un balón de oxígeno para esas personas que, por obligaciones laborales, deben permanecer en Madrid estos días.
¿Por qué es festivo el 15 de agosto?
La fiesta de la Asunción de la Virgen María fue promovida por el Papa Pío XII en el año 1950. Por aquel entonces, el sumo pontífice instauró el dogma de que la Virgen María había ascendido a los cielos en cuerpo y alma tras la muerte de su vástago.
Con los años, se ha convertido en una de las festividades más importantes de España. Especialmente en Madrid, donde los madrileños en el barrio de La Latina para conmemorar la Virgen de la Paloma. Sin embargo, el festivo trae consigo un inconveniente: el cierre de muchos negocios.
Los supermercados y grandes superficies, que suelen modificar sus horarios estas jornadas no laborables, son los que más preocupan.
Supermercados abiertos en Madrid el 15 de agosto: horarios
- Mercadona: permanecerá CERRADO, como suele ser costumbre en el grupo los días de fiesta.
- DIA: sus tiendas adoptarán los horarios y aperturas habituales de los domingos. Si la política del establecimiento en cuestión es abrir ese día de la semana, abrirá este viernes. Puedes consultar más información en este enlace.
- Lidl: abrirán sus tiendas, pero en general el horario será reducido, de 10 h. a 15 h. Puedes consultar todos los horarios en este enlace.
- Alcampo: abrirán en horario de 10 h. a 21 h.
- Ahorramás: muchas de ellas abrirán, pero solo en horario de 09 h. a 15 h. Puedes consultar más info. en el siguiente enlace.
- El Corte Inglés: todas sus tiendas abrirán, aunque algunas en horario reducido, de 11 h. a 21 h. Consulta detalles en este enlace.
- Carrefour: la mayor parte de sus tiendas abrirán con normalidad. Consulta los horarios de cada una de ellas en este enlace.
