Estas son las zonas con mayor y menor riesgo de sufrir un incendio en la Comunidad de Madrid, según Emergencias

La ola de calor que asola el país desde hace dos semanas ha provocado una oleada de incendios que mantiene a España en vilo. Más de une veintena de incendios forestales habrían calcinado más de cincuenta mil hectáreas, obligando al Gobierno a activar el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos en los principales frentes.

El fuego que afecta a Zamora y León, que según datos de este miércoles por la noche ya habría arrasado casi 40.000 hectáreas, se va a convertir en el peor incendio de la historia del país desde que se tienen datos, es decir, 1968. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el más devastador del último medio siglo fue el de Minas de Riotinto -Huelva-, con una superficie calcinada de 29.867 hectáreas. Los dos de la Sierra de la Culebra, hace tres años, quemaron unas 60.000 hectáreas en total.

La Comunidad de Madrid sigue en riesgo alto

Tras el incendio en Tres Cantos, que arrasó dos mil hectáreas en los alrededores del municipio, las altas temperaturas que se esperan para la región en los próximos días -- que alcanzarán los cuarenta grados centígrados este fin de semana -- siguen suponiendo un riesgo grave de incendios en la capital.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, a través de datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha publicado un mapa con los distintos niveles de peligro de este ámbito en la región.

Casi toda la comunidad autónoma está en riesgo muy alto de incendios, exceptuando el este de la región, en nivel alto, y las zonas a mayor altitud de la Sierra de Guadarrama, donde el riesgo se mantiene bajo gracias a temperaturas más llevaderas.