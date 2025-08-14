TRANSPORTE

Renfe comienza a restablecer la conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia afectada por los incendios

El servicio continúa suspendido por el incendio que afecta a la provincia de Ourense entre A Mezquita y A Gudiña

Varias personas esperando, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Varias personas esperando, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor, a 12 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

Renfe comienza a restablecer la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid, una línea afectada por la ola de incendios que asola la Península. De momento hay un tren especial dispuesto para efectuar la salida desde la estación madrileña de Chamartín, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña.

A primera hora de este jueves continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.

A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.

La alta velocidad entre Madrid y Galicia estaba suspendida desde ayer a las 15.15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia habían permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieran viajar y se vieran afectados por el fuego. 

