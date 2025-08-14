TRANSPORTE
Renfe comienza a restablecer la conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia afectada por los incendios
El servicio continúa suspendido por el incendio que afecta a la provincia de Ourense entre A Mezquita y A Gudiña
Renfe comienza a restablecer la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid, una línea afectada por la ola de incendios que asola la Península. De momento hay un tren especial dispuesto para efectuar la salida desde la estación madrileña de Chamartín, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña.
A primera hora de este jueves continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.
A la vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07.30 horas en redes sociales.
La alta velocidad entre Madrid y Galicia estaba suspendida desde ayer a las 15.15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.
Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia habían permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieran viajar y se vieran afectados por el fuego.
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: 'Milagroso es poco
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
- El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: 'Los libros son bienes de primera necesidad