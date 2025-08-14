Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes

Vivir en Madrid cada día es una experiencia más agresiva. La gentrificación y el turismo masivo convierten la ciudad en un 'monstruo' que empuja a sus vecinos de toda la vida fuera de sus calles. Cada vez son más los que optan por mudarse a localidades más periféricas, en busca de algo de paz que les haga olvidar al llegar a casa del mundanal ruido de la urbe.

La Sierra de Madrid es, hoy por hoy, el destino de mudanza más solicitado por los madrileños. Su cercanía con la capital y su buen clima, en plena naturaleza, la convierten en una opción de lo más apetecible. Sin embargo, hay más rincones rurales a menos de una hora de la capital que ofrecen, incluso, opciones de empleo para no tener que estar subiendo y bajando de Madrid a diario.

Albares, un pueblo medieval de la Alcarria Baja

Albares es un municipio de Guadalajara de seiscientos habitantes situado en la zona baja de la comarca de la Alcarria. Hay restos arqueológicos que indican que el lugar ya estaba habitado en pleno Neolítico, aunque los orígenes del pueblo se remontan a la Edad Media.

En el siglo XI el nombre de Albares y aparece dentro del alfoz de Almoguera, en el momento en el que la corona de Castilla conquista la zona. En 1462, gracias al maese Don Pedro Girón, el pueblo consigue el privilegio de villazgo. Más tarde, en el siglo XVI, la villa fue vendida por Carlos V a Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de Mondéjar, que la mantuvo bajo su poder hasta el siglo XIX, cuando se suprimen los señoríos.

Oportunidades de empleo y vivienda barata

En la actualidad, este pueblo castellano situado a menos de una hora en coche de Madrid ofrece trabajo en la misma localidad. Además, cuenta con todos los servicios necesarios para el día a día: centro de salud, colegios e institutos, en este último caso a unos diez kilómetros de su perímetro municipal.

Banco, cajero, supermercado, restaurantes, centros sociales, centro cultural, biblioteca, farmacia, estanco, patrimonio histórico y cultural, residencia de mayores, piscina municipal, instalaciones deportivas... Albares es una localidad perfectamente equipada y preparada para recibirte con los brazos abiertos.

El precio de su vivienda, con alquileres desde 200 euros y compraventa de casas desde 50.000 euros, es un gran aliciente para dar el paso a vivir en un entorno rural.