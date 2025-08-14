FIESTAS DE LA PALOMA

Manuel, el "orgulloso" bombero madrileño que este viernes bajará el lienzo de La Paloma

45 años después de que su padre lo hiciera por primera vez, este viernes será el encargado de guiar la bajada del cuadro de la patrona de las fiestas

Manuel Cerillo, bombero del Ayuntamiento de Madrid, en la iglesia de la Virgen de La Paloma.

Manuel Cerillo, bombero del Ayuntamiento de Madrid, en la iglesia de la Virgen de La Paloma. / Emergencias de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

Como ya hiciera su padre antes que él, este viernes 15 de agosto, Manuel Cerillo, jefe de grupo del Parque Tercero, será el encargado de protagonizar uno de los momentos más esperados de la celebración de La Paloma: la tradicional bajada del cuadro de la patrona oficiosa de Madrid.

“Este año soy el orgulloso bombero que va a bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma para ofrecérselo a todos los madrileños. Para mí es un auténtico privilegio, un honor, un orgullo y una sensación inexplicable”, ha declarado Cerrillo, que a sus 50 años vivirá el acto con un significado especialmente emotivo: su padre realizó la misma tarea hace aproximadamente 45 años, marcando un hito en la historia del cuerpo.

El bombero reconoce que tratará de “igualar, al menos”, aquella bajada memorable que protagonizó su progenitor, y subraya que el trabajo será compartido con sus compañeros - el cuadro pesa unos 80 kilos, por lo que debe ser bajado entre varios-. “Uno solo no puede. Necesitamos un equipo en esto y en todo”, recalca.

Noticias relacionadas y más

Cerrillo afrontará el momento con una mezcla de nervios y emoción, recordando a su familia, especialmente a sus padres. “Todo lo que soy se lo debo a ellos. Mi mujer, mis hijos… estarán conmigo apoyándome", afirma antes de concluir con un deseo: “Espero que me acompañéis, que me guiéis y le pido a la Virgen que me ayude en este momento”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
  2. El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: 'Milagroso es poco
  3. El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
  4. La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto
  5. Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
  6. El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
  7. Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
  8. El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: 'Los libros son bienes de primera necesidad

Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes

Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes

La economía española mantiene el tirón y su PIB crece el doble que la zona euro

La economía española mantiene el tirón y su PIB crece el doble que la zona euro

Manuel, el "orgulloso" bombero madrileño que este viernes bajará el lienzo de La Paloma

Manuel, el "orgulloso" bombero madrileño que este viernes bajará el lienzo de La Paloma

Alcaraz doblega a Nardi y ya está en los cuartos de Cincinnati

Alcaraz doblega a Nardi y ya está en los cuartos de Cincinnati

PSOE y Unidas vetan la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico en Extremadura

PSOE y Unidas vetan la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico en Extremadura

Marlaska anuncia la llegada a Galicia de dos aviones cisterna enviados por Francia

Marlaska anuncia la llegada a Galicia de dos aviones cisterna enviados por Francia

Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?

Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?

Apuñalan a un joven de 28 años cerca del estadio de Vallecas

Apuñalan a un joven de 28 años cerca del estadio de Vallecas