Manuel, el "orgulloso" bombero madrileño que este viernes bajará el lienzo de La Paloma

Como ya hiciera su padre antes que él, este viernes 15 de agosto, Manuel Cerillo, jefe de grupo del Parque Tercero, será el encargado de protagonizar uno de los momentos más esperados de la celebración de La Paloma: la tradicional bajada del cuadro de la patrona oficiosa de Madrid.

“Este año soy el orgulloso bombero que va a bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma para ofrecérselo a todos los madrileños. Para mí es un auténtico privilegio, un honor, un orgullo y una sensación inexplicable”, ha declarado Cerrillo, que a sus 50 años vivirá el acto con un significado especialmente emotivo: su padre realizó la misma tarea hace aproximadamente 45 años, marcando un hito en la historia del cuerpo.

El bombero reconoce que tratará de “igualar, al menos”, aquella bajada memorable que protagonizó su progenitor, y subraya que el trabajo será compartido con sus compañeros - el cuadro pesa unos 80 kilos, por lo que debe ser bajado entre varios-. “Uno solo no puede. Necesitamos un equipo en esto y en todo”, recalca.

Cerrillo afrontará el momento con una mezcla de nervios y emoción, recordando a su familia, especialmente a sus padres. “Todo lo que soy se lo debo a ellos. Mi mujer, mis hijos… estarán conmigo apoyándome", afirma antes de concluir con un deseo: “Espero que me acompañéis, que me guiéis y le pido a la Virgen que me ayude en este momento”.