INCEDIOS FORESTALES

Madrid envía dos helicópteros para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León y Extremadura

El Ejecutivo madrileño refuerza la ayuda a los efectivos desplegados en ambas comunidades

Un helicóptero antiincendios de la Comunidad de Madrid en una imagen de archivo.

Un helicóptero antiincendios de la Comunidad de Madrid en una imagen de archivo.

Héctor González

Madrid

La Comunidad de Madrid ha enviado dos helicópteros para colaborar en las labores de extinción de los incendios que permanecen activos en Castilla y León y Extremadura, poniéndose a disposición de los responsables operativos de ambas regiones.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, estas aeronaves están equipadas para transportar y descargar grandes volúmenes de agua o productos retardantes directamente sobre las llamas.

En Castilla y León se registran actualmente seis grandes incendios forestales que afectan a las provincias de Zamora, León y Palencia, todos ellos activos y catalogados con nivel de gravedad 2.

