Madrid envía dos helicópteros para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León y Extremadura

La Comunidad de Madrid ha enviado dos helicópteros para colaborar en las labores de extinción de los incendios que permanecen activos en Castilla y León y Extremadura, poniéndose a disposición de los responsables operativos de ambas regiones.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, estas aeronaves están equipadas para transportar y descargar grandes volúmenes de agua o productos retardantes directamente sobre las llamas.

En Castilla y León se registran actualmente seis grandes incendios forestales que afectan a las provincias de Zamora, León y Palencia, todos ellos activos y catalogados con nivel de gravedad 2.