INCEDIOS FORESTALES
Madrid envía dos helicópteros para colaborar en la extinción de los incendios de Castilla y León y Extremadura
El Ejecutivo madrileño refuerza la ayuda a los efectivos desplegados en ambas comunidades
Última hora de los incendios en España, en directo
La Comunidad de Madrid ha enviado dos helicópteros para colaborar en las labores de extinción de los incendios que permanecen activos en Castilla y León y Extremadura, poniéndose a disposición de los responsables operativos de ambas regiones.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, estas aeronaves están equipadas para transportar y descargar grandes volúmenes de agua o productos retardantes directamente sobre las llamas.
En Castilla y León se registran actualmente seis grandes incendios forestales que afectan a las provincias de Zamora, León y Palencia, todos ellos activos y catalogados con nivel de gravedad 2.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: 'Milagroso es poco
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
- El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: 'Los libros son bienes de primera necesidad