Madrid camina este jueves hacia un fin de semana abrasador: este es el pronóstico de la AEMET

España arde. Toledo, Madrid, León, Zamora, Cáceres, Galicia o Cádiz han sufrido, o sufren, incendios en las últimas semanas. Ya son casi 70.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de año, la inmensa mayoría carbonizadas durante el periodo estival. Las altísimas temperaturas que asolan el país son el principal factor de riesgo para la proliferación del fuego, que ya se ha cobrado víctimas mortales y numerosos daños materiales.

La Comunidad de Madrid sigue en riesgo alto de incendios debido a la intensa ola de calor que afecta a la región desde inicios de mes. Los termómetros no aminoran la marcha, por el momento, y caminan hacia un fin de semana que se prevé insufrible en la capital.

La ola de calor no cesa: temperaturas en aumento en Madrid

Lejos de dar signos de agotamiento, la ola de calor se recrudecerá en los próximos días. Este jueves Madrid alcanzará los treinta y siete grados, que son solo el prolegómeno de lo que está por llegar. A partir del viernes, las temperaturas máximas se situarán en los cuarenta grados centígrados, que podrían incluso superarse en algunos puntos del territorio madrileño.

Conciliar el sueño durante la noche tampoco será tarea fácil para los vecinos, que tendrán que soportar altas temperaturas tras el ocaso que no descenderán de los veinticinco grados en toda la madrugada. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta amarilla, aunque se espera que el nivel de aviso se eleve a rojo próximamente.

Fin de semana insufrible en Madrid

La zona metropolitana, el sur y el Henares se llevarán la peor parte de estos días infernales. La Sierra de Madrid, como es costumbre, será el mejor lugar para tratar de guarecerse del calor. Allí se podrá disfrutar de temperaturas bastante más agradables: en municipios como Rascafría, el mercurio no pasará de los treinta y un grados este fin de semana.