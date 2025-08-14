Barajas operará 4.545 vuelos este puente de agosto en plena huelga del personal de tierra de Ryanair

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene programados 4.545 vuelos entre este jueves y el domingo, un 0,7% más que en el mismo periodo de 2024, pese a coincidir con la huelga del personal de tierra de Ryanair. Según datos de Aena, son 33 operaciones más que el año pasado, cuando la festividad del 15 de agosto cayó también en jueves.

Viernes 15 de agosto : 1.171 vuelos, el día de mayor tráfico.

: 1.171 vuelos, el día de mayor tráfico. Jueves 14 de agosto : 1.135 operaciones.

: 1.135 operaciones. Sábado 16 de agosto : 1.111 vuelos, la jornada más baja.

: 1.111 vuelos, la jornada más baja. Domingo 17 de agosto: 1.128 vuelos.

En el conjunto de España, los 46 aeropuertos de la red de Aena prevén 28.134 vuelos, lo que supone 201 menos que en 2024. El mayor volumen de operaciones se concentrará el sábado 16, con 7.149 vuelos, seguido del domingo (7.102), el viernes 15 (6.960) y el jueves 14 (6.923).

Huelgas en el sector del handling

El puente de agosto estará marcado por las protestas laborales en el sector de asistencia en tierra. UGT ha convocado huelga en Azul Handling, proveedor de Ryanair, Lauda, Malta Air y Buzz, por lo que denuncia como "constantes incumplimientos en materia de derechos laborales". La primera, que afectará a la compañía de asistencia en tierra de Ryanair, comenzará este 15 de agosto y se extenderá hasta finales de año.

Los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) la huelga se celebrará entre las 5.00 y las 9.00 horas, entre las 12.00 y las 15.00 horas y entre las 21.00 y las 23.59 horas. A partir de entonces, la convocatoria está dirigida a todos los miércoles, viernes, sábado y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ryanair ha asegurado que "no prevé ninguna interrupción" en sus operaciones por estos paros.

Además, Menzeis, que presta servicio a aerolíneas como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways, ha convocado huelga para el 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos españoles donde opera.

Por su parte, los trabajadores de Groundforce (handling de Globalia) no tienen paros convocados, aunque se concentraron la semana pasada en Palma para reclamar mejoras laborales y amenazaron con huelga si no se atienden sus demandas.