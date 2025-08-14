Ayuso aboga por la colaboración contra los incendios y deja un recado a Puente: "El Twitter hay que dejarlo para otro momento"

Con los rescoldos todavía calientes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha dejado ver este jueves por la tarde por la zona más afectada por el incendio de Tres Cantos, que se ha saldado con cerca de 3.000 hectáreas calcinadas y el trágico fallecimiento de un trabajador. Una visita en la que, además de mostrar su apoyo a los tricantinos, la jefa del Ejecutivo ha aprovechado para abogar por la colaboración frente a la ola de incendios que asola España.

"Lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya, pasarnos las facturas", ha defendido Ayuso en declaraciones a los medios, con recado incluido para el ministro de Transportes, Óscar Puente, y sus críticas por redes sociales a la gestión de los incendios en las comunidades afectadas. "Creo que eso no corresponde ahora, el Twitter hay que dejarlo para otro momento", ha deslizado.

Según Ayuso, en vez de seguir alimentando la crispación en redes, lo que procede ahora es "poner todos los medios" a disposición de las regiones asoladas por el fuego. Y es que frente a un incendio, "no existen fronteras", pues el patrimonio natural y los montes "son de todos", ha recordado la presidenta madrileña, para quien lo primordial ahora es "ayudar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

Zona gravemente afectada

Además de estas declaraciones, Ayuso también ha aprovechado la visita para anunciar que el Ejecutivo regional solicitará en el próximo Consejo de Gobierno, previsto para finales de mes, la declaración de Tres Cantos como “zona gravemente afectada” tras el incendio que ha calcinado parte de su entorno natural.

Entre las primeras medidas, el Gobierno autonómico apoyará a una explotación ganadera que ha perdido decenas de ovejas, aportándole nuevos ejemplares para que pueda reanudar su actividad y garantizando que pueda acceder a las ayudas de la PAC. “Vamos a ayudar a las explotaciones que se han visto gravemente afectadas”, ha recalcado la presidenta, que también ha avanzado que colaborarán con los ayuntamientos en las tareas de reforestación y recuperación de los terrenos calcinados.

Ayuso ha añadido que el objetivo es que “en muy poco tiempo los vecinos y las personas que viven de él vean como esta zona vuelve a ser la de antes”. Asimismo, ha instado al Gobierno central a respaldar no solo esta emergencia, sino también otros incendios registrados en la región, como los de Aranjuez, Navalcarnero o Colmenar, para lo que también solicitarán ayudas estatales.