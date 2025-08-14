Atrapados en Chamartín tras cancelarse de nuevo los trenes a Galicia por la reactivación de los incendios: "Nadie nos asegura nada"

Marta no sabe si podrá llegar al cumpleaños de su madre, Isabel, de 79 años, en A Coruña. Quería pasar el puente de agosto con ella, lo tenía todo pensadísimo: playa, tarta y vino. Pero los incendios que están arrasando Galicia se lo está poniendo difícil: el servicio se interrumpió este miércoles a las 15.15 horas a causa de fuego originado en Ourense y, pese a su restablecimiento a primera hora de hoy, la situación es de incertidumbre total. "Nadie nos asegura nada. Llevo horas esperando sin saber si podré viajar o no. Sólo deseo que la situación mejore", apunta preocupada a las puertas de Chamartín. Por el momento, tal y como ha anunciado Renfe, de nuevo se ha interrumpido la circulación: "Los trenes en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice su reanudación". El próximo está previsto a las 14.40 horas.

Cientos de pasajeros aguardan en la entrada. Hace calor y los huecos con sombra están cotizados. Las dudas se repiten. "Hemos pasado unos días visitando museos. Nos hemos pateado la ciudad de arriba a abajo con este calor. Estamos derrotados, sólo queremos llegar a casa. ¿Tú sabes algo?", comenta Juan Antonio, un joven estudiante acompañado de unos amigos. Sólo le han dicho que tenga paciencia, pero ésta ya comienza a agotarse. La mayoría está llamado a sus familias para tranquilizarlas.

A pocos metros, Laura compra unas botellas de agua. "Por lo que pueda pasar", sostiene. Pensaba que, tras reiniciarse los trayectos, ya no habría más sobresaltos, pero la realidad está siendo bien distinta. "Veremos a ver qué pasa, la prioridad es que puedan garantizar nuestra seguridad". Muchos de los afectados han pasado la noche en la estación, que ha permanecido abierta para alojar a quienes no han podido viajar. Algunos han partido en el tren especial que han habilitado esta mañana y que, ahora, por orden de Protección Civil, se ha parado ante la reactivación del incendio que ya se ha extendido hasta Zamora. En Chamartín, a las 13:00 horas, a falta de confirmación oficial, los operarios se mantienen cautos, remitiendo a las autoridades competentes. El resto de destinos funcionan con normalidad.

Uxía, de Santiago de Compostela, empieza hoy sus vacaciones. Está impaciente, se le nota en el tono con el que se dirige a ellos: "Entonces, ¿podéis confirmar mi tren?". Nadie le da información concreta, todo dependerá de la evolución de los acontecimientos. Se dirige a una cafetería a rebosar de turistas y pide una manzanilla. Necesita unos minutos para tranquilizarse: "De verdad, ¿tan difícil es contarnos lo que está pasando? ¿No podrían tener algo más de empatía?". Preguntas, preguntas y preguntas que, como sucede con las del resto de pasajeros, también nerviosos, aún no tienen respuesta.

"Continuamos esperando que se restablezca el servicio ferroviario que conecta Madrid con Galicia. No disponemos de previsión para los trenes de esta tarde. Se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para quienes prefieran no viajar. Sentimos las molestias", ha contestado Renfe a uno de los afectados a través de Twitter.