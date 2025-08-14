AGRESIÓN EN VALLECA
Apuñalan a un joven de 28 años cerca del estadio de Vallecas
Policía Nacional investiga lo sucedido, que apunta a una nueva agresión entre bandas
La madrugada de este jueves ha tenido lugar un nuevo apuñalamiento cerca del estadio del Rayo Vallecano. Los servicios de Emergencias de Madrid han atendido a un joven de 28 años en la calle Payaso Fofó en lo que apunta a un suceso entre bandas latinas.
La víctima presentaba dos heridas por arma blanca, una en el muslo y otra en el hemitórax, la de mayor gravedad. Los sanitarios del Samur le han estabilizado y trasladado al hospital Gregorio Marañón con buen pronóstico.
Policía Nacional investiga lo ocurrido, aunque tanto el lugar de los hechos - donde ya se han registrado anteriormente sucesos parecidos- como el modus operandi - agresión con arma blanca entre jóvenes- hacen pensar que pudiera tratarse de una agresión entre miembros de bandas rivales.
“Es una de las hipótesis iniciales, pero hasta que no haya detenidos y se pueda determinar la relación entre la víctima y el autor, no podemos afirmarlo al cien por cien”, han señalado fuentes policiales.
