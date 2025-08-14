AGRESIÓN EN VALLECA

Apuñalan a un joven de 28 años cerca del estadio de Vallecas

Policía Nacional investiga lo sucedido, que apunta a una nueva agresión entre bandas

Una ambulancia de Samur.

Una ambulancia de Samur. / EMERGENCIAS MADRID/TWITTER - Archivo

Héctor González

Héctor González

Madrid

La madrugada de este jueves ha tenido lugar un nuevo apuñalamiento cerca del estadio del Rayo Vallecano. Los servicios de Emergencias de Madrid han atendido a un joven de 28 años en la calle Payaso Fofó en lo que apunta a un suceso entre bandas latinas.

La víctima presentaba dos heridas por arma blanca, una en el muslo y otra en el hemitórax, la de mayor gravedad. Los sanitarios del Samur le han estabilizado y trasladado al hospital Gregorio Marañón con buen pronóstico.

Policía Nacional investiga lo ocurrido, aunque tanto el lugar de los hechos - donde ya se han registrado anteriormente sucesos parecidos- como el modus operandi - agresión con arma blanca entre jóvenes- hacen pensar que pudiera tratarse de una agresión entre miembros de bandas rivales.

“Es una de las hipótesis iniciales, pero hasta que no haya detenidos y se pueda determinar la relación entre la víctima y el autor, no podemos afirmarlo al cien por cien”, han señalado fuentes policiales.

