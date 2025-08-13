Veterinarios de la zona se desplazan a Soto de Viñuelas para socorrer a los animales afectados por el fuego: "Ayudamos a morir a muchos"

El incendio en Tres Cantos se ha dado finalmente por controlado, después de la reunión del CECOPI de esta mañana. Las labores de extinción de la noche han sido fructíferos, apoyados por el buen clima que se instaló en la ciudad con el ocaso. Hubo poca presencia de los fuertes vientos pronosticados, lo que ayudó a los trabajos de las dotaciones de Bomberos y Forestales de la Comunidad de Madrid que se encontraban en la zona.

Termina así poco a poco una pesadilla que ha puesto en jaque al municipio, y que se ha saldado con la terrible pérdida de uno de sus vecinos. Además, media docena de casas han sufrido daños graves en sus jardines y estructuras. Pero, más allá de las consecuencias humanas y materiales, el fuego también se ha llevado por delante la vida de numerosa fauna silvestre.

Burrolandia y los ciervos del Castillo de Viñuelas, a salvo

A primera hora de la mañana, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA pudo confirmar que los burros, caballos, gallinas, perros y tortugas del refugio animal de Burrolandia se encontraban completamente a salvo del incendio, que solo alcanzó el perímetro de la protectora. Este miércoles, también se ha conocido que casi todos los ciervos que habitan la finca del Castillo de Viñuelas han sido encontrados con vida.

En el caso de Burrolandia, no hubo tiempo de evacuar a los animales, pero gracias a las cámaras de seguridad se pudo comprobar que las llamas no habían penetrado en la finca reservada para las diferentes especies.

Llamamiento a los veterinarios de la zona: "Hay animales muy mal, agonizando"

La preocupación por los animales del entorno de la urbanización Soto de Viñuelas era máxima. Más aún cuando, al reabrirse el paso a los vecinos, estos se encontraron con muchas aves, pequeños mamíferos o incluso gatos o caballos completamente calcinados. Ante esta situación, la organización LUNANUEVA hizo un llamamiento en redes sociales.

"URGENTE. Se necesitan veterinarios y AT en la zona incendiada de Tres Cantos. Hay muchos animales graves, heridos, muertos, y otros agonizando. Se necesita apoyo inmediato cuanto antes. Por favor, si eres profesional o conoces a alguien que puede ayudar, comparte y acude cuanto antes. Cada minuto cuenta", señalaba la asociación en redes sociales sobre las tres de la tarde de este martes.

"Desgraciadamente, en muchos casos solo pudimos ayudarles a morir"

Todos los profesionales disponibles de clínicas veterinarias de Tres Cantos y alrededores llegaron rápidamente a la zona. Una de las que estuvo presente fue la Clínica Veterinaria Tres Huellas, cuyos trabajadores prestaron atención en las fincas a todo animal que encontraron.

"Por desgracia, en gran parte nuestras labores se limitaron a ayudar a morir a muchos ejemplares, afectados por el fuego y por el humo. En la clínica también nos llegaron varios gatos con problemas respiratorios", señala una empleada.

Las más de veinticuatro horas de incendio activo han supuesto una auténtica catástrofe natural en la zona. Tres Cantos tardará en ver sus campos, praderas y arroyos repuestos del infernal fuego, que rodeó la ciudad por su costado este el pasado lunes por la noche.