Vecinos de Tres Cantos lamentan la "falta de prevención": "Todos los años se queman algunas hectáreas en los alrededores de la zona nueva"

Las investigaciones para esclarecer el origen del incendio en Tres Cantos, que afectó gravemente a los vecinos de la urbanización de Soto de Viñuelas, están en marcha. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Fracisco Martín, ha declarado que "todo apunta" a que el fuego nació por causas naturales, sin incidencia humana directa.

No obstante, varios habitantes de esta localidad, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, inciden en que los incendios son un clásico de los veranos en Tres Cantos. "Todos los años se queman algunas hectáreas en los alrededores de la zona nueva. Está todo lleno de maleza, arbustos y basura, lo que hace que arda todo enseguida. Lo que nunca había ocurrido es algo de este calibre", señala un vecino, en referencia al fuego que ha asolado el municipio este inicio de semana.

Los afectados advierten cierto "descuido" en los montes quemados

A las puertas de la urbanización Soto de Viñuelas los comentarios de todos los afectados eran muy similares. "Está todo el campo hasta arriba de maleza, malas hierbas y basura. Sabiendo que vive gente tan cerca, deberían mantenerlos más cuidados y hacer más cortafuegos", indica una de las personas que espera frente al corte de la Policía Local.

Otra mujer subrayaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en la zona quemada había auténticos basureros improvisados. "Mucha gente utiliza algunos rincones de estos montes para, directamente, dejar muebles viejos, objetos no deseados o, directamente basura. Vamos, el mejor caldo de cultivo para que el fuego se extienda así de rápido", explica.

Falta de desbroce y de limpieza de basuras y rastrojos

Misión Emmauel, organización cristiana sin ánimo de lucro que lleva años ofreciendo ayuda a migrantes y otras personas sin recursos en Tres Cantos, realiza desde hace tiempo actividades de desbroce y recogida de basuras en el perímetro del municipio. Hace un año ya advirtió sobre el peligro que suponía no dar toda la atención necesaria a los montes y llanuras que rodean las viviendas de la localidad.

"Esto se podría haber evitado posiblemente siendo otro lugar con otro tipo de periferias o bien poniendo algo de interés en las cosas con menos tirón mediático, como realizar actividades de limpieza de basuras, rastrojos y desbroce. Y si no es mucho pedir, hacer cortafuegos, incentivar labores agrícolas que ayuden al desbroce natural con animales", opina un miembro de la comunidad, Daniel, que ha pasado muchas horas en estos campos tratando de darles un mejor aspecto y prevenir la proliferación de incendios.

La asociación de vecinos de Colmenar Viejo, municipio vecino, también ha señalado esta supuesta falta de prevención. "Este incendio debe suponer un punto de inflexión. Las autoridades deben reflexionar seriamente sobre las medidas necesarias para proteger a las poblaciones situadas junto a zonas forestales de gran envergadura. El medio rural no puede seguir siendo ignorado. Como suele decirse: los incendios se apagan en invierno. La prevención es clave", reza el comunicado emitido en redes sociales por parte de esta comunidad vecinal.

Sin Plan Municipal de Emergencia por Incendios Forestales

Tres Cantos, si bien no figura en una zona declarada como de Alto Riesgo de Incendios (ZAR), no dispone de ningún plan municipal de emergencia por Incendios Forestales, tal como recomienda la Comunidad de Madrid. Esta ausencia podría entorpecer la restauración de Viñuelas.

Greenpeace ha emitido un comunicado refiriéndose a esta circunstancia del municipio. "Desde Greenpeace hemos revisado el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Madrid, el llamado Infoma, y vemos con sorpresa que el municipio de Tres Cantos no se encuentra en el listado de Zonas de Alto Riesgo de incendio forestal (...) Urge revisar ese listado de Zonas de Alto Riesgo de incendio y asegurar que aquellos municipios que sí están deben cumplir la normativa", denuncian.

La Ley 43/2003 de Montes obliga a elaborar planes preventivos de incendios forestales a las administraciones locales que se encuentren en Zona de Alto Riesgo.

La Plataforma Ecologista Madrileña pide más información

Por otro lado, la Plataforma Ecologista Madrileña -- compuesta por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), Jarama Vivo y Liberum Natura -- ha criticado la ausencia de información sobre las consecuencias de un incendio que ha arrasado buena parte del monte de Viñuelas.

Solicitan una evaluación oficial medioambiental que permita entender el alcance real del daño a la biodiversidad causado por el fuego, así como planificar medidas de restauración y proteger a las especies amenazadas.