Las tres razones que llevan al Real Madrid a oponerse al Villarreal - Barça en Miami

El Real Madrid dice basta. No cederá ante la propuesta de La Liga, Villarreal y Barça de trasladar a Miami el encuentro de la 17ª jornada que se debe disputar en el Estadio de La Cerámica. El club presidido por Florentino Pérez emitió un comunicado durante la tarde del martes en el que expuso sus motivos de rechazo al partido fuera de territorio español. Los más jóvenes no lo recordarán, pero no hace tanto ya surgió en La Liga una estrategia similar. Esta vez, los clubes implicados fueron el Girona y, nuevamente, el Barça. En su momento, el Real Madrid también se opuso a la celebración de dicho encuentro en territorio americano y nunca llegó a disputarse.

Desde un primer momento, el Real Madrid se ha postulado en contra. "El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona", explica el comunicado de los blancos.

Una medida impulsada sin información ni consulta previa al resto de clubes

A continuación, Florentino Pérez y los suyos expresan los motivos que llevan a rechazar esta medida. El primero es claro. El Real Madrid, como club miembro de La Liga, no había sido informado previamente de lo que se estaba cocinando en el seno de la competición. "La medida ha sido impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición", defiende el club blanco.

Y añade: "Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales". No ha resultado de buen agrado para el club no estar al tanto de la situación.

Vulneración de la reciprocidad territorial que rige en La Liga

Pero el punto en torno al que gira el comunicado del Real Madrid es la adulteración de la competición. "Vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes", sostiene el club. El Villarreal es uno de los equipos más potentes del campeonato, las visitas a su estadio suponen un problema para la gran mayoría de equipos, hablamos de un equipo que disputará Champions esta temporada. Desde el Real Madrid, lo consideran como un trato de favor al Barça, permitiéndole librar uno de los encuentros de mayor dificultad de la competición. La cosa no queda ahí, cabe destacar que Miami puede parecer una sede neutral para ambos conjuntos, pero un club como el Barça tiene mayor capacidad de movilizar aficionados, llegando incluso a superar a los groguets en el estadio.

"La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos", apunta el conjunto blanco. "Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición", añade.

Y, por último, advierte de cara al futuro. "De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol", explica el Real Madrid. Es por ello que el equipo blanco ya ha tomado medidas al respecto. Ha solicitado a la FIFA para que, como garante de las reglas internacionales del fútbol, no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición. También se ha hecho lo propio con la UEFA, para que inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud. Al igual sucede con el Consejo Superior de Deportes.

Compensación económica para Villarreal y Barça

Basándose en todo esto radica el rechazo del Real Madrid a la celebración del Villarreal - Barça en Miami. Pero lo cierto es que, y aunque el club blanco no lo denuncie en su comunicado, ambos clubes se lucrarán económicamente por el encuentro. Según las primeras estimaciones, el club azulgrana podría ingresar entre cinco y seis millones por el encuentro de diciembre de 2025. El club castellonense, recibiría una compensación para cubrir los ingresos que perdería por no jugar en su propio estadio. Además, el Villarreal, al no poder disputar el encuentro como local, anunció la gratuidad del viaje y la entrada para los abonados que deseen acudir al partido, así como el descuento del 20% para aquellos que no acudan. En estos momentos, el resto de clubes aún no se ha pronunciado al respecto, pese a que no se descarta que alguno de ellos siga la iniciativa de los blancos.