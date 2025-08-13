Tres Cantos trata de superar el 'shock': así se repone la ciudad tras el incendio en Soto de Viñuelas

La calma vuelve a instalarse poco a poco en Tres Cantos. Tras una noche sin imprevistos, en la que el viento sopló con menos fuerza de lo esperado y facilitó las labores a las dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Forestales -- estos últimos en servicios mínimos -- que permanecían en la zona, el incendio se ha dado por controlado, que no extinguido. Seis dotaciones continuarán explorando y refrescando la zona unos días pare prevenir posibles rebrotes de llamas, mientras que Agentes Forestales, la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Seprona tratan de dilucidar sus causas.

En cualquier caso, parece que la pesadilla termina en el municipio del norte de la Comunidad de Madrid. Este miércoles, los vecinos de la localidad aún han percibido el olor a humo y quemado al salir a la calle. Al echar la vista hacia la urbanización de Soto de Viñuelas, una neblina blanca sigue cubriendo el manto de ceniza en el que se ha convertido el perímetro natural este de Tres Cantos.

Campo de ceniza, a escasos metros de las viviendas de Soto de Viñuelas. / J.Q.

Este martes a mediodía los vecinos pudieron acceder a sus viviendas para comprobar su estado. En pocos minutos, Soto de Viñuelas se convirtió en un auténtico hervidero de vehículos que, apresuradamente, se dispersaban por toda la urbanización. Además de los afectados, numerosos periodistas y veterinarios acudieron a las calles más damnificadas para tratar de cumplir con sus respectivas labores.

El análisis de daños prosigue con algo más de alivio en el ambiente

Sin embargo, este repaso a los daños en las casas -- varias de ellas halladas con jardines hechos cenizas, vehículos calcinados y estructuras afectadas -- se realizaba con el rabillo del ojo puesto en el campo que rodea la zona. Si bien el incendio ya se encontraba perimetrado, los trabajos de extinción seguían siendo intensos, con helicópteros sobrevolando la zona y efectivos de Bomberos Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) peinando el terreno. Este factor, sumado al pronóstico de fuertes vientos anunciado por la Aemet para la tarde en la zona, inquietaba a una ciudadanía que, apenas unas horas antes, también había presenciado cómo la Policía Local penetraba en el Carrefour de la localidad a toda prisa en busca de todo el agua que pudiesen recabar.

El alcalde de la ciudad, Jesús Moreno, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, llamaban a la prudencia, instando a los vecinos a seguir atentos a los canales oficiales de información para mantenerse al tanto de posibles reactivaciones.

Este miércoles, sin embargo, los vecinos siguen limpiando sus viviendas con el corazón y la mente mucho más tranquilos. Esta mañana, tras la rebaja al nivel 0 de emergencia del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), Soto de Viñuelas ha respirado por fin.

Revisión del estado de tuberías y limpieza de calles en marcha

Las labores de limpieza de calles por parte del Ayuntamiento, que comenzaron este martes por la tarde, siguen siendo intensas el miércoles por la mañana. Los equipos de saneamiento trabajan para que las zonas más afectadas recuperen la normalidad cuanto antes.

Limpieza de calles en Soto de Viñuelas. / Ayuntamiento de Tres Cantos.

A esta hora, los propietarios siguen sacando ceniza de sus casas y comprobando el estado de las canalizaciones de gas y agua, que en algunas viviendas han sufrido graves desperfectos. Algunos también se esmeran en dar brillo a sus fachadas, ennegrecidas por el humo del incendio.

Una decena de casas han perdido buena parte del mobiliario que tenían en el jardín. "Todas las sillas, mesas y mecedoras, a tomar por saco. No me ha quedado nada del césped, que es una cosa que cuido con mucho mimo. El cobertizo está para tirar también, y ahora estoy viendo si la bomba de la piscina está bien o se ha fastidiado por el calor", señala un vecino de una de las calles más damnificadas.

Un contador de luz, completamente calcinado en la calle Navacerrada. / J.Q.

En casi todas las casas se encuentra restablecido el servicio de luz y agua, que en este caso circula a menor presión de la habitual. "Ayer nos asustamos por si los daños eran tan graves que nos pudiesen dejar sin suministro durante días o semanas. Pero parece que todo está en orden", aclara un vecino afectado mientras limpia la entrada de su vivienda con una escoba.

El fuego llegó al borde de algunas piscinas. / J.Q.

Declaración como zona gravemente afectada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló este martes que el Ejecutivo autonómico solicitará al Estado la declaración de Soto de Viñuelas como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras el incendio forestal declarado este lunes. Esto podría suponer la concesión de ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad permanente en el caso de daños personales, y por bienes que cuenten con la cobertura de un seguro, público o privado en el caso de daños materiales que deberán ser evaluables económicamente.

"Necesitaremos más ayuda en el futuro. Hay vecinos a los que se les ha quemado media casa, y no tienen más propiedades o familia a la que acudir. Cualquier pequeño apoyo va a ser de agradecer para las familias de las casas de allá abajo", comenta una anciana de la zona, señalando las viviendas más cercanas al incendio.

Los ganaderos, una de las partes más afectadas por el fuego, también necesitarán apoyo para recuperarse de la pérdida de animales: muchas ovejas, gallinas y caballos perdieron la vida por llamas. Un vecino cuenta cómo vio un pequeño rebaño hundirse en el fuego a escasos metros de su calle. "La lengua de fuego avanzaba súper rápido, y se veía a las ovejas bastante afectadas por el humo y tal vez algo confundidas por la situación. El incendio engulló a casi todas.", explica.