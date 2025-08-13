La seguridad de Barajas convoca una huelga indefinida a partir del 28 de agosto

La sección sindical ATES Sureste Madrid ha convocado una huelga indefinida a partir del 28 de agosto en el servicio de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que afectará a los controles de equipajes y filtros de acceso.

Así lo ha anunciado en un comunicado ATES, tras denunciar el deterioro de las condiciones laborales y de seguridad desde que la empresa Sureste Seguridad asumió la gestión en 2023.

El paro se llevará a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábados en el aeropuerto madrileño, y se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo, según ha informado el sindicato, que ha acusado a la concesionaria y a AENA de “inacción” ante los problemas planteados por la plantilla.

Entre las denuncias de los trabajadores figuran la cobertura de puestos que requieren binomio con un solo vigilante, ausencia de refuerzos en picos de afluencia, equipos obsoletos, falta de protocolos claros ante situaciones peligrosas, incumplimiento de compromisos previos y órdenes que, según el sindicato, exceden las funciones legales de los vigilantes. Además, reclaman mejoras salariales y pluses específicos por el nivel de responsabilidad y riesgo del puesto, ya que consideran que no se corresponde con los sueldos actuales.

El comité de huelga participará en un acto de mediación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid antes del inicio de los paros, el cual ha calificado como “último intento” para evitar el conflicto, y ha instado a AENA a implicarse activamente en la búsqueda de soluciones.