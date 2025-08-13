El santuario vegano de Madrid que ha inscrito 280 vacas y ovejas en el registro de mascotas: "Algunos nos llaman hippies y se ríen de nosotros"

Las puertas de la nave están abiertas. A la izquierda, justo donde da la sombra, descansan Rita e Isabel, dos burras de 28 y 30 años. Ellas han sido las primeras en llegar al nuevo terreno. “Tenemos 280 animales y la mayoría sigue en Brunete porque nos estamos mudando. Por ahora hemos traído a 23 entre burros, caballos, toros y vacas. Los que necesitan más cuidados serán los últimos en llegar”, cuenta Laura mientras sujeta un bloque de heno. Hace ya 15 años que fundó Santuario Vegan, un refugio para los animales de granja víctimas del abandono o los decomisos de la Guardia Civil. Viajaba junto a Eduardo de camino a Madrid cuando, al otro lado de la carretera, vio una oveja: “Íbamos discutiendo sobre si dar el paso. Era agosto y hacía mucho calor. Dimos la vuelta y la recogimos. Era muy vieja y tenía un grave problema respiratorio”. Mel, que así es como la llamaron, vivió con ellos durante cuatro meses, hasta que se mudaron a la capital con intención de hacer su sueño realidad: “Ella falleció nada más llegar. Para nosotros fue la señal definitiva porque ¿qué probabilidades había de que nuestros caminos se cruzaran de esa forma?”.

Laura y Rita, una burra de casi 30 años y la primera habitante del nuevo terreno de Santuario Vegan. / DAVID RAW

De aquel encuentro ha pasado más de una década y ahora, a su cargo, hay decenas de animales, de los cuales 110 son ovejas. Como Mel, numerosas vidas salvadas. La mayoría de una muerte trágica. A sus 45 años, Laura recuerda cómo su abuelo degollaba los corderos en su pueblo natal, Medina del Campo. “Solía escaparme de casa para llevarlos a otro sitio y gran parte de lo que vi de pequeña me marcó en la vida adulta. Por eso he querido cambiar las cosas. Ver a mi abuelo tantas veces lleno de sangre no ha impedido que, a día de hoy, le recuerde con cariño. Era otra época, otra mentalidad”. La relación de la vallisoletana con los animales siempre ha sido muy estrecha y emocional. Con apenas 16 años se escapaba de casa de sus padres para colaborar en una protectora de perros, donde descubrió que también llegaban otro tipo de animales: “Se consideraban de segunda y no les daban los cuidados que merecían. La mayoría se devolvían a sus dueños o se eutanasiaban”. A los 23 años optó por el veganismo, eliminando de su dieta cualquier alimento de procedencia animal.

En 2010, cuando la entonces pareja se lanzó a la piscina con esta iniciativa, no había nadie que hiciera su misma labor en España, por lo que sus referentes se encontraban al otro lado del Atlántico. Fueron pioneros en una sociedad que, quizás, no estaba preparada para lo que venía: “Al inicio intentamos compaginarlo con el trabajo, pero llegó un momento, cuando superamos los 60 animales, que no podíamos seguir y decidimos convertirnos en una asociación para contar con la ayuda de voluntarios y donativos”. Gracias a esa colaboración, precisamente, han podido efectuar la mudanza de una finca a otra. “Sin su ayuda no hubiéramos conseguido financiarlo. En el día a día no te das cuenta de toda la gente que apoya tu trabajo”, reconoce. Pese a haber empezado, tal y como dice Laura, “con una mano delante y otra detrás” y comiendo arroz con tomate prácticamente a diario, a día de hoy todo el mundo conoce la labor de santuarios y refugios. Los comienzos nunca fueron fáciles y, eso, ellos lo saben bien: “Se rieron de nosotros durante muchos tiempo y la administración nos ponía muchas trabas considerándonos como ganadería”.

Con más de 280 habitantes, el santuario es hogar de animales víctimas de abandono, explotación y maltrato animal. / DAVID RAW

15 días para morir

Han hecho falta muchos años, esfuerzo y presión al sistema para llegar a tener una relación de confianza y respeto mutuo con la Administración, pero lo han conseguido: “Siempre echas en falta tener más apoyo, ya que a nivel económico, toda nuestra financiación es privada. No recibimos subvenciones, a pesar de que los ayuntamientos o la Guardia Civil nos llaman para quedarnos con animales porque ellos no tienen medios. Aún así, notamos su colaboración a la hora de reconocernos como santuario y otorgar derechos a los animales. Ya no somos una ganadería, sino un centro de recogida de animales abandonados. Por eso los identificamos con un microchip y no hace falta que lleven crotales en las orejas”. Hace años, para estas vacas, ovejas, cabras, caballos, burros, conejos, cerdos, gallinas y patos no existían las segundas oportunidades y eran sacrificados. Entre risas, Laura y Eduardo recuerdan cuando, en una visita veterinaria reglamentaria, ella ofreció su mano al doctor para que no hicieran daño a Eneko, uno de los cerdos: “El hombre me miró como si estuviera loca, pero es que el animal ya llevaba microchip y no hacía falta poner la etiqueta en la oreja, que es como vender un trozo de carne”.

Algo similar ocurrió con Carmen, una de las primeras vacas que rescataron, cuya historia marcó por completo el rumbo de la asociación. En 2015, debido a un error que cometió la administración, recibieron un plazo de 15 días para enviar la res al matadero. “Nos amenazaron con dos años de cárcel y dos millones de euros de multa. Recogimos más de 70.000 firmas en 24 horas y la noticia trascendió hasta Sudamérica”, afirma su fundadora. A la mañana siguiente, la Administración parecía haber cambiado de idea: “Se presentaron en nuestra puerta con una carpeta en la que ponía Carmen. En el momento que vi que la llamaban por su nombre, supe que saldría bien. No era justo que nos tratasen así cuando nosotros les salvábamos la papeleta constantemente”. Si bien el abandono es la forma de rescate más común, las historias se agolpan a las puertas del recinto, ubicado esta vez en el municipio madrileño Cadalso de los Vidrios, a pocos kilómetros de las provincias de Toledo y Ávila. “Cuando una oveja está enferma o no puede caminar, la dejan tirada en el campo para que se muera agonizando. La gente las encuentra y las trae. Ocurre lo mismo con los caballos cuando ya no sirven para competir o como medio de trabajo”, relata.

Iratxo es uno de los caballos con la columna vertebral deformada a causa de la explotación. / DAVID RAW

Sin embargo, Laura y Eduardo no pueden evitar sorprenderse cada vez que algún ganadero o trabajador de una explotación cárnica les contacta pidiendo ayuda. “Tienen corazón y quieren salvar a un cerdo o una vaca en concreto aunque luego envíen otros al degolladero”. Es la historia de Loli, nacida en una población ganadera de la Comunidad de Madrid en la que nunca se la identificó: “La crió el granjero porque se iba a morir, pero estaba indocumentada. En una de las inspecciones lo descubrieron y le dieron 15 días para sacrificarla. A él le dolía matarla, así que buscó y nos escribió pidiendo ayuda. Juntos, conseguimos que la Comunidad de Madrid nos autorizase el traslado hasta aquí”. Cuando la vaca llegó al refugio, su dueño se puso a llorar: “Primero me alegré por ella, pero cuando vi a ese hombre tan compungido, sonreí también por él”. Aquel animal tuvo la suerte, no como otros. Es el caso de las casi 1.000 gallinas que fueron enviadas al matadero hace unas semanas desde una granja intensiva destinada a la docencia en la Comunidad de Madrid: “Les obligaron y nos contactó una de las profesoras para sacar 20 de ellas y salvarlas. Fuimos a la nave, que estaba a oscuras, y sacamos a las que pudimos. Eran animales que nunca habían visto la luz y ahora son la alegría de la huerta”.

Sin vacaciones

Todos son supervivientes de la crueldad y los abusos del ser humano. Juana, una yegua de competición, iba a ser enviada al matadero tras una lesión en la pata que le impedía seguir corriendo. Carmina, una vaca india, fue abandonada por una secta religiosa y Adolfo, un cordero, fue decomisado cuando iba atado de pies y manos en un maletero durante la ‘Fiesta del Cordero’. A Romero, un toro, unos jóvenes le cortaron una oreja y el rabo con apenas unos días de vida con el fin de divertirse y estuvo a punto de morir desangrado. Cada nuevo aviso implica sufrimiento para Laura y Eduardo, quienes muchas veces actúan sin ni siquiera pensar lo que están haciendo. Lo primordial es salvar la vida de ese animal. Y, luego, pararse a reflexionar. “Son nuestros hermanos de planeta. Aunque no lleguemos a entender del todo su emocionalidad o comunicación, tienen el mismo deseo de vivir que nosotros. Intentamos mostrar que, con paciencia y cariño, puedes relacionarte con ellos. Te entienden, son agradecidos y reconocen su nombre".

En 2015, Laura y Eduardo recogieron 70.000 firmas en 24 horas para salvar la vida de una vaca que iba al matadero. / DAVID RAW

Además de su pasado, estos casi 300 animales tienen otra cosa en común: todos ellos están inscritos en el Registro de animales de compañía, como los perros y gatos que viven en casa. “Al ser un centro de acogida para animales abandonados, su estatus legal no es ganado, sino animales de compañía. Han de figurar en él por si se escapan o alguien los roba. Haré todo lo que me pidan porque quiero protegerlos. De esta forma gozan de derechos que los que están en las granjas no tienen. También tenemos obligaciones muy concretas, como que no puede haber cría, deben estar esterilizados, tiene que haber un doble vallado, solo pueden salir de aquí para ir al veterinario, etcétera”, cuenta Laura. Una realidad que parece no ser del agrado de todo el mundo: “Algunas personas que se dedican a la explotación animal nos llaman hippies, se ríen de nosotros y no ven el trabajo que hay detrás. La sociedad tiene que cambiar, pero no lo hará de la noche a la mañana. Lo importante es evitar la polarización en cualquier caso”. Según explica Luengo, en todos los santuarios de España llega un animal abandonado cada día: “Estamos dando salida a una carencia que existe en nuestro país”.

Hace más de un año y medio que la vallisoletana no coge vacaciones. Cada mañana, su prioridad son sus animales: “Son mi familia. Cuando alguno de ellos fallece de viejo, querido y amado, siento que he hecho mi trabajo porque se ha ido conociendo la paz y el amor. Cuando se muere un animal que rescatas en condiciones pésimas y, por mucho que lo intentas, no sobrevive, lo llevo muy mal”. Su familia, que sufre cada vez que ella lo pasa mal, ha terminado dándole la razón. “Nuestra relación ha cambiado mucho, han llegado a decirme que el mundo debería evolucionar al veganismo. Ahora lloran de orgullo porque saben todo el sacrificio que hay detrás y gran parte del respeto que tengo a los animales me lo han transmitido ellos”, lamenta. Aunque apenas se ven por falta de tiempo, son un pilar fundamental para ella: “Es duro estar lejos, pero nunca he pensado en tirar la toalla. Ellos son mi vida y, si no, no sé qué haría porque no tengo interés en hacer otra cosa”. En el santuario el ritmo es otro. Con las montañas de fondo y el olor a tomillo, la silueta de Laura y Eduardo se difumina junto a la de sus caballos. Sin prisa, se dirigen a cambiar el mundo.