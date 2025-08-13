Qué hacer esta semana en Madrid: fiestas de La Paloma, un circo contemporáneo, la guerra de Bosnia, una exposición indígena...

Recorrido sonoro y visual por el Thyssen En pleno agosto, no hay mejor refugio contra el calor que el frescor de un museo. Si, además, a esto le añadimos una vuelta de tuerca a la visita tradicional, el Thyssen-Bornemisza tiene la solución: un recorrido por su colección que pone a dialogar dos lenguajes capaces de conmover, contar historias y evocar a veces lo invisible: la pintura y la música. Desde las tablas renacentistas en las que los ángeles tañen arpas como símbolo de armonía celestial hasta los lienzos del siglo XX inspirados en el jazz o en la música atonal. En el itinerario Música para los ojos -disponible en Spotify para todos los visitantes del museo-, los sonidos no solo acompañan a lo que vemos, sino que referencian y reflejan aquello que supuso para las distintas épocas y movimientos: un símbolo de fe durante el Renacimiento, un rasgo de sofisticación en el Barroco, intimidad y curiosidad por otras culturas en el siglo XVIII, una vía a la introspección en el Romanticismo o pura experimentación en las vanguardias. La visita permite de este modo descubrir cómo compositores y pintores, desde Giovanni Pierluigi da Palestrina hasta Kandinsky, compartieron entre siglos de diferencia la ambición de transformar emociones en formas, gamas cromáticas y sonidos. ¿El resultado? Una experiencia inmersiva lejos del sofocante calor de mediados de agosto para escuchar con los ojos y mirar con los oídos.

Más información Cuándo: Todo el año Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (P.º del Prado, 8) Precio: Entrada general al museo: 14 euros / Lunes y sábados de 21 h a 23 h: gratis Link: https://www.museothyssen.org/visita/recorridos-tematicos/musica-ojos

'Retrato de grupo con sir Elijah y lady Impey', de Johan Zoffany. / ARCHIVO

Fiestas de La Paloma Hasta el próximo 17 de agosto, Madrid despide su verano de música, entresijos y guirnaldas con la verbena más castiza: las Fiestas de la Virgen de la Paloma, patrona de los madrileños. Durante cuatro días, el barrio de La Latina se convertirá un año más en un hervidero de actividades, música y tradiciones según la vieja usanza, con epicentro en los jardines de Las Vistillas y la plaza de la Paja. En Las Vistillas, las noches serán musicales y por su escenario pasarán Antonio Carmona, Pol 3.14 y Café Quijano. Durante el día, en cambio, los parroquianos podrán acercarse en familia a disfrutar de espectáculos familiares, pintacaras y otras actividades. La plaza de la Paja, por su parte, acogerá concursos de mantones, chotis y pasodobles, junto a las actuaciones de Invaders, Metropop, Malena García, la Década Prodigiosa o Locomía. Además, en la Cava Baja y la plaza del Humilladero se celebrarán campeonatos de mus, parchís y música acústica. Tampoco faltarán grandes dosis de costumbrismo, que llenarán las calles del barrio sobre todo el día 15, Día de la Asunción, cuando tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, la bajada del cuadro de la Virgen y la procesión. Eso sí, no olviden estos días conjuntar la parpusa con el abanico.

Más información Cuándo: Del 14 al 17 de agosto Dónde: Barrio de la Latina (Metro La Latina) Precio: Gratuito Link: https://www.esmadrid.com/fiestas-agosto-madrid-san-cayetano-san-lorenzo-virgen-la-paloma#

Varias personas en las fiestas de la Virgen de La Paloma. / EFE

Gervasio Sánchez y la memoria El Centro de Arte Alcobendas acoge hasta el 7 de septiembre la exposición Memoria y realidad, una retrospectiva que reúne algunos de los trabajos más notorios de Gervasio Sánchez, Premio Nacional de Fotografía. Reconocido por su compromiso con las historias humanas detrás de los conflictos armados, la obra del cordobés documenta como pocas el impacto directo que la guerra tiene sobre la población civil, capturando con una sensibilidad pasmosa tanto el sufrimiento como la capacidad de resistencia. Gervasio Sánchez comenzó su carrera en los años 80 y desde entonces ha trabajado en numerosos escenarios de conflicto alrededor del mundo, desde Bosnia hasta Afganistán. Su mirada se ha caracterizado siempre por ir más allá de la noticia, estableciendo un diálogo respetuoso con sus protagonistas y creando desde su objetivo una serie de relatos visuales que funcionan como testimonios vivos del horror. La exposición incluye algunos de sus proyectos más destacados, como “Vidas minadas”, que muestra el drama de quienes sufren las minas antipersona; “Violencia contra mujeres”, que documenta la brutalidad que padecen miles de mujeres en zonas de guerra; “Visiones saharauis”, que recoge la vida en territorios olvidados; y “Mujeres de Afganistán”, un testimonio de coraje en uno de los países más hostiles para ellas. Una exposición que llega en un momento crucial, cuando la urgencia de mantener viva la memoria es más necesaria que nunca frente a la violencia que golpea a lugares como Gaza.

Más información Cuándo: Hasta el 7 de septiembre Dónde: Centro de Arte Alcobendas (C. Mariano Sebastian Izuel, 9, Alcobendas) Precio: Entrada libre Link: https://centrodearte.alcobendas.org/memoria-realidad-gervasio-sanchez

Cuatro niñas en el Sarajevo de 1994. / GERVASIO SÁNCHEZ

El contra-archivo marica de Nacho Goytre La exposición Contra-Archivo Marica, de Nacho Goytre, amplia su estancia en La Neomudéjar hasta el 7 de septiembre, brindando una última oportunidad para quienes aún no han podido descubrir este archivo fotográfico dormido durante treinta años. Con este proyecto, el fotógrafo madrileño nos traslada al Madrid contracultural de los años 90, década en la que las escenas punk, marginal y marica se mezclaban construyendo nuevas formas de resistencia y visibilidad en plena efervescencia cultural. La mayoría de las instantáneas expuestas fueron tomadas en 1996 en la azotea de una casa de Lavapiés, barrio emblemático de la escena underground madrileña, y publicadas más tarde en El sexo de un anarquista, un fanzine que buscaba sacudir los cimientos de la izquierda tradicional y denunciar la homofobia que existía incluso dentro del activismo político. Acompañados entonces por textos del colectivo La Radical Gai, el archivo muestra años más tarde cuerpos queer y disidentes que desafiaron y siguen desafiando a día de hoy las representaciones hegemónicas de género y militancia. Comisariada por Lucía Simón Montenegro, Contra-Archivo Marica recupera ahora estas imágenes para reactivar una memoria que sigue vigente en pleno fervor ultra, reivindicando un lugar para quienes fueron marginados incluso dentro de sus propios espacios de lucha.

Más información Cuándo: Hasta el 7 de septiembre Dónde: La Neomudéjar (Antonio Nebrija, s/n) Precio: General: 8 euros / Reducida: 6 euros Link: https://www.laneomudejar.com/contra-archivo/

Imagen del Contra-Archivo Marica que acoge La NeoMudéjar. / ARCHIVO

Las raíces de Santiago Yahuarcani y Nereyda López La exposición Somos raíces se revela como un viaje artístico y cultural que conecta con las raíces más profundas de la Amazonia peruana. La muestra, que puede verse en el Círculo de Bellas Artes hasta mediados del próximo mes, reúne la obra de Santiago Yahuarcani y Nereyda López, dos artistas autodidactas que viven en el distrito de Pebas, en Loreto, junto al río Ampiyacú. Santiago pertenece a la nación uitoto y trabaja principalmente con tintes naturales sobre llanchama, un tejido hecho de corteza vegetal; mientras que Nereyda, con ascendencia tikuna y cocama, crea esculturas y máscaras utilizando semillas, raíces y fibras de su entorno. El tándem es conocido por reflejar en sus prácticas y obras la naturaleza y espiritualidad de sus pueblos, pero también por hablar de lo político desde la materia, denunciando siglos de violencia y, concretamente en esta muestra, el impacto devastador que ha tenido en la Amazonia la explotación del caucho. La muestra invita así a sumergirse en una cosmovisión basada en la oralidad, el canto y la resistencia colectiva, donde el arte es presentado como ente intrínseco a la vida comunitaria y ancestral. Yahuarcani y López han llevado su trabajo a escenarios internacionales, desde donde han dado voz a las comunidades indígenas en grandes mecas del arte contemporáneo como la Bienal de Venecia. Una exposición que nos recuerda el papel del arte como herramienta para reimaginar el mundo y enfrentar el despojo histórico sufrido por los pueblos originarios.

Más información Cuándo: Hasta el 14 de septiembre Dónde: Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42) Precio: Entrada general: 6 euros Link: https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/somos-raices-santiago-yahuarcani-y-nereyda-lopez/

'Somos raíces' invita a emprender un viaje por las cosmogonías indígenas. / ROBERTO RUIZ

Pablo Martín Caminero El contrabajista Pablo Martín Caminero presenta 51, un nuevo proyecto en formato de cuarteto con el que el músico de Vitoria continúa su inagotable evolución artística, y que los madrileños podrán disfrutar este viernes en el marco de Veranos de la Villa. Reconocido por su constante renovación de una de las fusiones mejor avenidas, la del flamenco jazz, Caminero vuelve a hacer gala en esta nueva aventura de una trayectoria impecable a las cuerdas que lo ha llevado por derecho propio a integrar el palmarés de los artistas más influyentes del jazz de nuestro país, conocido también por sus colaboraciones con artistas de la talla de Jorge Pardo, Rocío Molina, Chano Domínguez, Niño Josele o Rosario La Tremendita. Para este proyecto, su octavo como líder, Caminero vuelve a rodearse de músicos con los que lleva años colaborando, el pianista Moisés P. Sánchez y el baterista Borja Barrueta, a los que se suma ahora el joven saxofonista Daniel Juárez. Juntos forman un cuarteto donde la complicidad y el entendimiento musical fluyen como la seda, especialmente cuando dan espacio a la improvisación, dando lugar a momentos llenos de energía capaces de engatusar incluso a los oídos menos avezados en el campo del jazz.

Más información Cuándo: 15 de agosto Dónde: Instituto San Isidro (C. Toledo, 39) Precio: 15 euros Link: https://www.veranosdelavilla.com/es/evento/pablo-martin-caminero

Rogu y el arte del fuego Este viernes y sábado a las 21:00 horas, la Plaza Matadero de Madrid acoge por primera vez en España Art of Fire. Mobius, un espectáculo al aire libre que fusiona circo contemporáneo, danza, magia y artes marciales y que tiene el fuego como eje central. Pensado para ser seguro y accesible tanto para niños como para adultos, el espectáculo corre a cargo del colectivo Rogu, formado por tres talentosos artistas irlandeses especializados en artes del fuego, quienes darán forma una performance de 35 minutos a través de una coreografía acrobática, acompañada por llamas y chispas que envolverán esta plaza del barrio de Legazpi de una atmósfera casi ritual. Símbolo ancestral de vida y transformación, el fuego se convierte aquí en el protagonista de una experiencia que, tras recorrer importantes escenarios internacionales, llega a Madrid para regalarnos un viaje visual hipnótico y celebrar la fuerza y la belleza del fuego como lenguaje artístico y cultural -aunque estos días del año no sea precisamente el elemento que queremos cerca de nuestros campos-.

Más información Cuándo: 15 y 16 de agosto Dónde: Plaza Matadero (Pl. de Legazpi, 8) Precio: Gratuito Link: https://www.mataderomadrid.org/programacion/rogu-art-fire-mobius-espectaculo-al-aire-libre