De Madrid a Marruecos: la Policía desarticula una banda que robaba coches para venderlos por piezas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid y Guadalajara a una banda dedicada al robo sistemático de vehículos para su posterior despiece y venta de piezas en Marrucos. Nueve personas han sido detenidas, incluidos dos hermanos considerados los cabecillas, por su presunta implicación en el robo de más de medio centenar de coches, cuyo valor en componentes superaría 1.250.000 euros.

Según ha informado la Policía, la investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando se denunció la sustracción de un vehículo en la capital. Las pesquisas permitieron destapar una red que sustraía entre seis y diez coches por semana, actuando especialmente “en zonas de estacionamiento para períodos vacacionales, entre ellos, los alrededores del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas”.

Vehículos “enfriados” para esquivar a la Policía

El modus operandi del grupo consistía en seleccionar vehículos de gama media “con fácil salida en el mercado” y trasladarlos inmediatamente a la provincia de Guadalajara, donde los dejaban “enfriando” hasta siete días en áreas residenciales.

“De este modo se aseguraban de posible presencia de dispositivos geolocalizadores en los vehículos, lo que podría propiciar su recuperación por parte de los agentes o de los propietarios”, explica la Policía. Para dificultar aún más la labor de los investigadores, cambiaban constantemente las zonas de “enfriamiento” y variaban sus rutinas.

Una nave agrícola como taller clandestino

Una vez comprobado que los vehículos no podían ser recuperados, eran llevados a una nave agrícola ubicada en una zona rural aislada de la de Guadalajara. Allí eran despiezados por completo. El grupo seleccionaba las piezas más valiosas, que cargaban en camiones con destino a Marruecos, “donde eran vendidas a terceros que las distribuían por talleres de reparación de vehículos”.

El transporte de las piezas se realizaba con el apoyo de vehículos lanzadera, cuyo cometido era “alertar de los posibles controles policiales para así evitar ser detectados”. Las partes menos valiosas o que pudieran facilitar la identificación de los coches eran destruidas o arrojadas en el monte.

Operativo y detenciones

La localización de la nave permitió a la Policía desplegar un operativo en el que fueron detenidas ocho personas cuando se encontraban “cargando un camión de gran tonelaje con multitud de componentes de los vehículos sustraídos”. La carga estaba lista para salir hacia Marruecos esa misma noche.

Entre los arrestados en la nave se encontraban los dos hermanos que lideraban la trama. Su papel, según los investigadores, era doble: “vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos mediante elementos electrónicos avanzados” y vigilar el acceso y salida de la nave.

Días después, en Madrid, fue detenido un noveno miembro de la organización. En los registros, los agentes recuperaron piezas correspondientes a más de 50 vehículos y localizaron en las zonas de “enfriamiento” cuatro coches sustraídos que esperaban ser despiezados. Los nueve detenidos han pasado a disposición judicial acusados de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal.