La ola de calor no cesa este jueves en Madrid y la AEMET cambia su pronóstico

Esta ola de calor llegó para quedarse. Lejos quedan ya aquellos primeros días de agosto, en los que el pronóstico en Madrid no excedía a más de una semana la duración de este fenómeno. Nada más lejos de la realidad, la situación no ha hecho más que prolongarse. Este miércoles, los termómetros alcanzarán los treinta y cinco grados y no bajarán de los veinticuatro grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso amarillo por altas temperaturas se mantiene por enésimo día consecutivo en la zona Metropolitana y el Corredor del Henares desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante estos días. En las últimas horas, varios incendios han azotado distintos puntos de la región. Una colilla mal apagada terminó en un aparatoso incendio que ha arrasado con diez vehículos en el aparcamiento exterior del centro comercial Intu Xanadú. Pero, sin duda, el incendio en Tres Cantos es el que se ha llevado todos los focos, donde se han quemado 1.500 hectáreas.

Cambio en el pronóstico de la AEMET

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y siete grados para este miércoles, lo que supone un ascenso de dos grados respecto a la jornada anterior. Las mínimas descienden, no bajarán de los veintidós grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reactiva el aviso amarillo por altas temperaturas en la zona Metropolitana y Henares. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones, a excepción de la sierra, donde existe un aviso amarillo por tormentas y lluvias en la zona norte de la región.

Además, en las últimas horas, la AEMET ha cambiado su pronóstico respecto a la ola de calor en la que se encuentra inmersa gran parte de la península. En un primer momento, se fijó la fecha de este miércoles 13 de agosto como posible final de la ola, pero el estamento ha modificado su previsión, trasladando el pronóstico al próximo día 18 de agosto. Es por ello que aún restan varios días para seguir conviviendo con estas temperaturas y la AEMET recomienda extremar las precauciones al respecto, evitando salir del domicilio durante las horas centrales del día.