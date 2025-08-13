¿Cómo avanzan los incendios forestales en Madrid? Consulta el mapa con los últimos fuegos activos en la capital

España está pasando por uno de sus momentos más complicados. Los incendios que han teñido durante estas semanas la península ibérica de Norte a Sur no dan respiro a los ciudadanos.

Además, el país se mantiene en alerta por ola de calor desde hace más de una semana, lo que hace más peligrosa aún la situación. En todo el territorio nacional hay más de diez fuegos en el punto de mira, mientras que en Madrid solo es uno el que se ha llevado el protagonismo durante las últimas horas.

¿Qué incendios activos hay en Madrid?

Después de una noche intensa, la Comunidad de Madrid ha dado por controlado el incendio forestal declarado en Tres Cantos. Este ha pasado a situación operativa cero después de una última noche en la que las condiciones meteorológicas han sido mejores de lo previsto, sin los fuertes vientos de los últimos días.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión de este miércoles del comité asesor del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), a cuyo término se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de la localidad madrileña y de León.

Por otro lado, lo que comenzó con una colilla mal apagada en Arroyomolinos, terminó en la tarde del martes en un aparatoso incendio que ha arrasado con diez vehículos en el aparcamiento exterior del centro comercial Intu Xanadú. El fuego, que se desató en torno a las 19:20 horas, no ha provocado daños personales, pero ha causado importantes pérdidas materiales.

Todo apunta a que un usuario que esperaba el autobús próximo a uno de los laterales del centro comercial arrojó una colilla sobre una zona de césped seco. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar uno de los coches aparcados, iniciando una cadena de incendios afectó a diez de ellos.

Por suerte, Emergencias da por controlados los dos sucesos, por lo que, de momento, para los madrileños la parte más peligrosa ha concluido. Ahora, los ciudadanos están sujetos a la nueva información que puedan proporcionar los organismos desde sus canales oficiales.