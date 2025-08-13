INCENDIO EN TORRELODONES
Un incendio de vegetación obliga a desalojar una urbanización en Torrelodones
La rápida intervención de los Bomberos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas, desalojadas por el humo
Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han desalojado una urbanización de Las Marías, en Torrelodones, tras producirse un incendio de vegetación en las proximidades.
Según ha informado el 112 regional, hasta 14 dotaciones terrestres de Bomberos y Brigadas Forestales, así como cuatro helicópteros, se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego, que se ha declarado en torno a las 14:00 horas de este miércoles.
La rápida rápida intervención de estos efectivos ha impedido que las llamas afectasen a las viviendas de la urbanización, que han sido desalojadas a causa del humo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- El incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca: 'No pudimos hacer nada. El fuego llegó rapidísimo
- Continúa la preocupación por las mascotas en el incendio de Tres Cantos: los animales de Burrolandia se salvan del fuego
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua