SUCESO EN MADRID

Un herido grave tras arrollar un coche una terraza en Aranjuez

El hombre de 64 años ha sido trasladado con politraumatismos al Hospital 12 de Octubre

Efectivos del Summa 112 atendiendo una emergencia

Efectivos del Summa 112 atendiendo una emergencia / SUMMA 112 - Archivo

Marina Armas

Madrid

Un accidente en Aranjuez ha dejado a un hombre de 64 años en estado muy grave. El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles, en torno a las 0.17 horas, cuando un coche se salió de la vía en la calle Infantas de la localidad madrileña y atropelló al hombre, que se encontraba sentado en una terraza.

El atropello provocó que el hombre sufriera politraumatismos. Los servicios de emergencia del Summa 112 acudieron al lugar de los hechos para estabilizarlo antes de trasladarlo al Hospital 12 de Octubre.

La Policía Local de Aranjuez ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de este trágico suceso.

