Alerta en los hospitales de Madrid: estos son los grupos sanguíneos que necesitan donantes con urgencia

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre con urgencia. Las reservas de sangre están por debajo de lo necesario y varios grupos sanguíneos se encuentran en alerta roja.

Es por ello que, en plena época estival, cuando las donaciones caen y la actividad hospitalaria no se detiene, la Comunidad lanza un llamamiento urgente a todos los madrileños para poder atender a quienes más lo necesitan durante la segunda quincena de agosto.

En concreto, y para recuperar las reservas este verano, es necesario obtener sangre de los grupos 'A+', 'A-', 'B', 'B-', '0+' y '0-'. Si bien las reservas de estos seis grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo, los grupos 'AB+' y 'AB-' presentan niveles normales. Eso sí, también se pide donar con cierta regularidad.

Un verano con donaciones a la baja

Las donaciones bajan significativamente, entre el 30% y el 40%, en verano. En esta época, la media de entregas es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900.

Los hospitales precisan diariamente para tratamientos e intervenciones quirúrgicas unas 650 bolsas de sangre fresca diarias para garantizar las existencias. Solo en un parto complicado se pueden llegar a emplear hasta 10 bolsas de sangre si hay una hemorragia masiva, ha recordado el Centro de Transfusión.

Además, para atender la demanda hospitalaria, la Administración autonómica necesita otras 900 diarias, teniendo en cuenta que algunos componentes, como las plaquetas, caducan a los cinco días; y se necesitan 650 bolsas de sangre fresca al día para garantizar las existencias.

¿Cómo puedo donar sangre en Madrid?

Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de 4 veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar pinchando aquí.