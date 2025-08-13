El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: "Milagroso es poco"

Tres Cantos ha superado la noche sin incidentes. Las labores de extinción, que han contado con el trabajo de once dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y bomberos forestales, han logrado que no se produzca ningún tipo de rebrote en la zona, pese al intenso viento que sopló en el municipio desde la tarde.

Emergencias mantiene la situación operativa 2, a expensas de una nueva reunión del CECOPI esta mañana. No obstante, parece que la pesadilla ha terminado. Una vez perimetrado el fuego, desde ayer a mediodía es momento para hacer evaluación de daños en viviendas y edificios de la zona. Media docena de casas presentan daños materiales graves que afectan, incluso, a su estructura. Además, más de una decena han visto su jardín afectado por las llamas. Todos estos hogares se encuentran localizados en la parte más cercana a las praderas calcinadas.

El Castillo de Viñuelas y el King´s College evalúan desperfectos

Dos grandes complejos que preocupaban por su cercanía por las llamas eran el Castillo de Viñuelas y el King´s College. Antes de abandonar sus viviendas, algunos vecinos grabaron imágenes de las llamas alcanzando los perímetros de estos recintos. Parecía que el fuego devoraría buena parte de los mismos pero, tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, finalmente las consecuencias han sido mucho menores de lo que en un primer momento se podía pensar.

En el caso del castillo -- actualmente de uso privado y dedicado a celebración de eventos -- un trabajador ha podido confirmar que el avance del fuego se cortó entre el invernadero y el castillo. Es decir, sin afectar a la estructura histórica del siglo XVII. "Milagroso es poco", señala. Un joven, que se casa allí en unos meses, ha especificado que la única parte quemada ha sido el salón de banquetes contiguo al castillo.

Por otro lado, se ha podido confirmar que la mayoría de ciervos de la extensa finca lograron huir de las llamas a tiempo.

Imagen del Castillo de Viñuelas. / bodas.net

"El fuego fue contenido con rapidez"

En el caso del King´s College, el director de la institución educativa, Christopher Ramsey, señala que, tras una exhaustiva inspección, el centro puede confirmar que las instalaciones no se han visto afectados por el incendio en Soto de Viñuelas. La residencia, los edificios principales y el área recreativa parecen encontrarse en buen estado.

"Podemos confirmar que no se han visto afectadas por el reciente incendio y que garantizan la total seguridad de nuestros estudiantes. Aunque una parte del terreno situado detrás del colegio sufrió algunos daños, el fuego fue contenido con rapidez, sin representar en ningún momento riesgo alguno para los edificios o los espacios de aprendizaje", explica Ramsey, que también ha querido agradecer su esfuerzo "a todas las autoridades y equipos de emergencia que han trabajado para evitar una tragedia mayor".