Las temperaturas concederán una breve tregua en Madrid este miércoles: previsión de la AEMET

Madrid vive en el día de la marmota. Calor y más calor. La ola que atiza la ciudad desde hace más de una semana parece estar lejos de decir adiós. Durante este martes se vivirá el día más caluroso de la semana, los termómetros alcanzarán los treinta y nueve grados y no bajarán de los veinticinco grados este martes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso naranja por altas temperaturas se mantiene por enésimo día consecutivo en la zona Metropolitana y el Corredor del Henares desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

En la última franja horaria del día podrían llegar nubes a la región, pero se descarta la precipitación. Estas nubosidades anticipan lo que ya se espera de cara a la jornada del miércoles, un ligero descenso de las temperaturas, pero que los madrileños y madrileñas agradecerán tras varios días de temperaturas muy elevadas. La sierra vuelve a convertirse en el mejor refugio para aquellos que no pueden escapar de la región durante estas primeras semanas de agosto.

Miércoles, pequeño respiro

La AEMET ha pronosticado temperaturas máximas de treinta y cinco grados para este miércoles, lo que supone un descenso de cuatro grados respecto a la jornada anterior. Las mínimas también descienden, no bajarán de los veinticuatro grados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) retira el aviso naranja por altas temperaturas en la zona Metropolitana y Henares. Será un día con cielos despejados o poco nubosos y no se atisba riesgo de precipitaciones, a excepción de la sierra, donde existe un aviso amarillo por tormentas en la zona norte de la región.

Entre tanto, la AEMET ya pronostica el final de esta ola de calor. Será al comienzo de la próxima semana, cuando los termómetros desciendan hasta en diez grados respecto a lo vivido en los últimos días. Mientras tanto, los refugios climáticos y espacios cerrados seguirán siendo los mejores aliados para sobrellevar el temporal.