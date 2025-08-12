La Paloma alza el vuelo: música, tradición y pasión castiza para despedir las fiestas del centro de Madrid

La recta final del verano madrileño tiene nombre propio: Virgen de la Paloma. Tras los festejos de San Cayetano y San Lorenzo, el barrio de La Latina se prepara para cerrar agosto por todo lo alto con una programación que, entre devoción, chotis y grandes conciertos, convierte las calles del centro en una vorágine de alegría popular.

Desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, Las Vistillas y la Plaza de la Paja se transforman en escenarios abiertos donde tradición y modernidad se dan la mano. El concejal del distrito, Carlos Segura, ha querido poner en valor este crisol festivo asegurando que "las Fiestas de la Virgen de La Paloma son mucho más que una tradición, son un encuentro entre generaciones, donde la devoción, la cultura castiza y la alegría popular se funden en una celebración que une a todo el barrio".

Cartel estelar: de Café Quijano a Malena Gracia y Locomía

Los Jardines de Las Vistillas acogen algunos de los platos fuertes del programa musical, con ajustes de última hora en los horarios. El jueves, Antonio Carmona abrirá el escenario a las 21:45 h, seguido del DJ Alberto Hache, que pondrá a bailar al público a partir de las 23:30 h. El viernes es el turno del melódico Pol 3.14 (21:30 h), con nuevo pase de Alberto Hache desde la medianoche.

El sábado llega el turno de los grandes nombres: Café Quijano a las 22:00 h y Claudio Muñiz y su Banda a las 23:30 h. Ya en la madrugada del domingo, Alberto Hache volverá a los platos desde las 00:30 h.

Ritmo castizo y sabor a verbena

La Plaza de la Paja no se queda atrás. Con concursos de mantones, pasodobles y chotis, es el corazón castizo de las fiestas. Para los más pequeños, las tardes estarán repletas de actividades, mientras que las noches se animan con conciertos como Los Invaders x Mahou (jueves, 22 h), Metropop (viernes, 22:30 h) y la explosiva combinación de Malena Gracia & Locomía (sábado, 22:30 h). A medianoche, como manda la tradición, se entonará la Salve a la Virgen. Los DJ Tama, Pakito, Pulpo y el ya mencionado Hache amenizarán también estas veladas, asegurando que la música no se detenga.

Entre naipes, devoción y música en vivo

Además, del 14 al 17 de agosto, la Cava Baja y la Plaza del Humilladero acogen actividades que combinan el ocio con la tradición. La Asociación de Empresarios de La Latina (ADELA) organiza la III edición del Campeonato Internacional de Mus, el I concurso de música acústica, y torneos de parchís y dominó, recuperando el espíritu de las fiestas de toda la vida.

El viernes 15 es el día grande para los más devotos. A las 12:30 h, en el Colegio La Salle-La Paloma, se celebra la ofrenda floral, seguida de la misa solemne y la tradicional bajada del cuadro de la Virgen, a cargo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Ya por la tarde, a las 20:00 h, la imagen de la Virgen recorrerá las calles en procesión, arropada por vecinos, fieles y curiosos que no quieren perderse este momento mágico.