TRANSPORTE

Metro de Madrid asesorará el futuro suburbano de Alejandría en Egipto

La Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo con la empresa española de ingeniería Sener

Tornos en una estación de Metro de Madrid

Tornos en una estación de Metro de Madrid / METRO DE MADRID

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Metro de Madrid elaborará el plan de operación del futuro suburbano de Alejandría, en Egipto, tras un acuerdo de la Comunidad de Madrid con la empresa española de ingeniería Sener, responsable de la primera fase de construcción. El contrato, con un valor estimado de 50.000 euros y una duración de cinco meses, busca aplicar criterios de diseño y edificación que respondan a la demanda prevista y a las características de la red egipcia.

Según el Ejecutivo regional, la compañía madrileña aportará su experiencia para garantizar "la eficiencia y sostenibilidad" de la infraestructura. La línea proyectada tendrá 20 estaciones y se extenderá a lo largo de casi 21 kilómetros, conectando el centro histórico con Abu Qir, en el noreste de la ciudad. La mayor parte del trazado discurrirá sobre viaducto, mientras que el tramo suroeste se desarrollará en superficie aprovechando la vía de un antiguo tranvía.

Presencia internacional

Este acuerdo se suma a otros proyectos internacionales de Metro de Madrid. En Delhi (India), asesora en la implantación del proyecto Última Milla para transporte de mercancías, primera iniciativa de este tipo en la región. Desde 2014, colabora con el Metro de Lima (Perú) en la gestión de su Línea 2 y el ramal de la L4, mientras que en Lisboa (Portugal) participa en la modernización de la señalización de las líneas amarilla, azul y verde mediante el sistema CBTC.

En el primer semestre del año, el suburbano madrileño ha recibido 17 delegaciones internacionales, entre ellas las de los metros de Santiago (Chile), Medellín (Colombia) y Copenhague (Dinamarca), así como representantes de universidades y ministerios de transporte de distintos países.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
  2. El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
  3. Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
  4. El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
  5. Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
  6. Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
  7. Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva
  8. Carlos Novillo advierte sobre la peligrosidad del incendio de Tres Cantos: 'Ha tenido una velocidad como nunca habíamos conocido

Ayuso, Sanchez o López lamentan la muerte de la víctima en el incendio de Tres Cantos

Ayuso, Sanchez o López lamentan la muerte de la víctima en el incendio de Tres Cantos

Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?

Mercadona, Carrefour, Lidl, Aldi... ¿qué supermercados abren en Alcalá de Henares este 15 de agosto?

Sonsoles Ónega y Roberto Brasero se transforman en ‘Grease’ para celebrar el regreso de ‘Y ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega y Roberto Brasero se transforman en ‘Grease’ para celebrar el regreso de ‘Y ahora Sonsoles’

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Metro de Madrid asesorará el futuro suburbano de Alejandría en Egipto

Metro de Madrid asesorará el futuro suburbano de Alejandría en Egipto

Eurofirms detecta nuevos motores de empleo estival: la industria alimentaria, la cultura y la logística se posicionan con fuerza este verano

Eurofirms detecta nuevos motores de empleo estival: la industria alimentaria, la cultura y la logística se posicionan con fuerza este verano

TikTok, el algoritmo o las marcas... ¿quién decide lo que vestimos en verano?

TikTok, el algoritmo o las marcas... ¿quién decide lo que vestimos en verano?

Incendio de Zahara: "Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos"

Incendio de Zahara: "Había una ristra enorme de personas andando por la acera y la playa: ha sido un caos"