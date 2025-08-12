Metro de Madrid asesorará el futuro suburbano de Alejandría en Egipto

Metro de Madrid elaborará el plan de operación del futuro suburbano de Alejandría, en Egipto, tras un acuerdo de la Comunidad de Madrid con la empresa española de ingeniería Sener, responsable de la primera fase de construcción. El contrato, con un valor estimado de 50.000 euros y una duración de cinco meses, busca aplicar criterios de diseño y edificación que respondan a la demanda prevista y a las características de la red egipcia.

Según el Ejecutivo regional, la compañía madrileña aportará su experiencia para garantizar "la eficiencia y sostenibilidad" de la infraestructura. La línea proyectada tendrá 20 estaciones y se extenderá a lo largo de casi 21 kilómetros, conectando el centro histórico con Abu Qir, en el noreste de la ciudad. La mayor parte del trazado discurrirá sobre viaducto, mientras que el tramo suroeste se desarrollará en superficie aprovechando la vía de un antiguo tranvía.

Presencia internacional

Este acuerdo se suma a otros proyectos internacionales de Metro de Madrid. En Delhi (India), asesora en la implantación del proyecto Última Milla para transporte de mercancías, primera iniciativa de este tipo en la región. Desde 2014, colabora con el Metro de Lima (Perú) en la gestión de su Línea 2 y el ramal de la L4, mientras que en Lisboa (Portugal) participa en la modernización de la señalización de las líneas amarilla, azul y verde mediante el sistema CBTC.

En el primer semestre del año, el suburbano madrileño ha recibido 17 delegaciones internacionales, entre ellas las de los metros de Santiago (Chile), Medellín (Colombia) y Copenhague (Dinamarca), así como representantes de universidades y ministerios de transporte de distintos países.