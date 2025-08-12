Máxima tensión en el dispositivo de Tres Cantos ante la expectativa de fuertes vientos y más calor en las próximas horas

La tensión en el dispositivo de Tres Cantos para trabajar frente al fuego sigue siendo máxima. El incendio, si bien está perimetrado, todavía no se puede dar por controlado, como ha señalado Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior.

El problema, como han ido declarando diferentes portavoces a lo largo de la mañana, es que todas las previsiones indican que las condiciones metereológicas pueden ser, durante la tarde del martes, "aún peores" que las que se dieron este lunes. Se prevén tormentas secas que, en vez de la esperada lluvia, pueden traer vientos y rayos como los que provocaron dos incendios simultáneos: el de Puebla y La Pedriza.

"Se anuncian tormentas secas con vientos muy fuertes que pueden reavivar partes de ese perímetro donde se está trabajando", ha apuntado el consejero. Para que esté lo más controlado posible si se dan esas condiciones, continúan refrescando las zonas calientes y utilizando maquinaria de cortafuegos.

Todos los operativos siguen desplegados, incluido el de la Dirección General de Agricultura "para dar respuesta a los animales (especialmente ovejas y caballos) que se han visto afectados por este incendio, la retirada de los cadáveres y todo el tratamiento que conlleva". La Unidad Militar de Emergencia (UME) y los bomberos de Madrid también continúan prestando apoyo.

Lo que han visto es que gran parte de la superficie de encinas no se ha visto afectada, sino que "el incendio ha corrido muy rápido por debajo de estas". De momento hay en torno a unas 1.500 hectáreas quemadas, aunque irán actualizando esta cifra conforme pasen las horas.

Así trabajan los medios aéreos para extinguir el incendio en Tres Cantos

Mientras, los vecinos desalojados comienzan a volver a sus casas acompañados por la Guardia Civil, unidades de bomberos y apoyo psicológico. Cuatro viviendas se han visto totalmente afectadas, "pero también se han producido daños en cerramientos y en setos".

Lo peor de esta jornada es que un hombre que colaboraba en tareas de la hípica de Soto de Viñuelas ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo. Las industrias "de alto riesgo" de la zona se han librado de las llamas, aunque las dotaciones siguen atentas. A los vecinos les piden que colaboren con los servicios de seguridad.