Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en Tres Cantos ha puesto a Madrid en el punto de mira, provocando incluso la activación de la situación operativa 2 del Plan INFOMA. Las llamas, avivadas por fuertes rachas de viento, avanzaban en dirección sur-sureste desde las 19:45 horas, momento en el que se detectó el foco inicial del fuego.

Por suerte, el incendio ya está perimetrado y los equipos de emergencia trabajan para estabilizarlo lo antes posible, ante un escenario complicado por las condiciones meteorológicas y la cercanía del fuego a zonas habitadas.

Ahora, lo que muchos locales se preguntan es cuánto recorrido han logrado hacer las llamas. Poco a poco la situación vuelve a la normalidad, pero resulta crucial saber cuánto ha conseguido avanzar el incendio forestal para proceder a la restauración de las zonas afectadas.

¿Cómo ha quedado el mapa de Tres Cantos tras el incendio?

El incendio ha evolucionado favorablemente durante la noche y la Comunidad de Madrid ha informado que está perimetrado. Aun así, los medios aéreos siguen trabajando junto a dotaciones terrestres en zonas problemáticas.

Mapa de NASA FIRMS con los puntos de calor del incendio en Tres Cantos, Madrid / VÍA X @JMBORDALLO

Unas 1000 hectáreas han sufrido los daños del fuego, que ha quemado pasto, matorrales y parte del arbolado de la localidad. Además, 4 viviendas en la urbanización Soto de Viñuelas han resultado afectadas. Todavía se está valorando la afectación a otras construcciones.

Según el balance de la reunión del CECOPI de este martes 12 de agosto a las 9:30 horas, los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas podrán regresar progresivamente a sus casas, aunque se mantiene la situación operativa 2 ante la previsión de tormentas con rachas fuertes de viento para esta tarde.

Los grandes afectados: el Castillo de Viñuelas y el King's College

Además de las viviendas, algunas pequeñas instalaciones del perímetro de la zona industrial de Tres Cantos han sido calcinadas por el fuego. Dos grandes edificaciones, como son el Castillo de Viñuelas y el King's College, han resultado afectadas por el fuego.

Todavía se desconoce el alcance de los daños, pero en la tarde de este lunes se pudo ver cómo las llamas penetraban en sus respectivos perímetros y comenzaban a quemar parte de las instalaciones.