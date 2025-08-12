Barajas cierra el mejor julio de su historia con más de 6,17 millones de pasajeros

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajasha alcanzado un hito histórico en julio, superando los 6,17 millones de pasajeros. Este impresionante registro no solo representa un crecimiento del 0,6% respecto al año anterior, sino que también marca el mejor dato para un mes de julio en toda la historia del aeropuerto.

Con 6.170.130 viajeros transitando por sus instalaciones, la gran mayoría fueron pasajeros comerciales. De estos, 4.627.887 corresponden a vuelos internacionales, experimentando un notable aumento del 2,8%. Por su parte, los vuelos nacionales registraron 1.534.106 viajeros, según datos aportados por Aena.

El aumento de la afluencia de pasajeros se refleja también en el movimiento de aeronaves. En julio, se gestionaron 37.910 vuelos, lo que supone un crecimiento del 0,4%. De estas operaciones, 26.696 fueron vuelos internacionales, mostrando un incremento del 2,8%.

Además, el aeropuerto de Madrid ha registrado un nuevo máximo histórico en tráfico de mercancías. En julio, se transportaron 69.923 toneladas de carga, un 8,9% más que en 2024. Esta cifra subraya la importancia del aeropuerto de Barajas, ya que representa el 61% de toda la carga aérea manejada por la red de Aena en España durante este periodo.

Más de 38,8 millones de pasajeros en 2025

En lo que va de año (de enero a julio), el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha recibido a más de 38,8 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La tendencia positiva se mantiene en las operaciones, con 246.827 movimientos de aeronaves (+2%), y en el transporte de mercancías, que alcanza las 464.646 toneladas (+8,9%).

A nivel general, la red de aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) registró un total de 32,7 millones de pasajeros en julio, un 2,7% más respecto al mismo periodo del año anterior, junto con 268.034 millones de movimientos de aeronaves (+3,1%) y 114.627 toneladas de mercancías transportadas (+7,5%), siendo este séptimo mes el mejor de la historia del operador en la cifra nacional de viajeros y operaciones.

Tras Barajas, el mayor número de pasajeros en julio se registró en los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.540.010 (+2,9% vs 2024); Palma de Mallorca, con 4.594.987(-0,1%); Málaga-Costa del Sol, con 2.866.642 (+7,8%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2.106.991 (+5,9); Ibiza, con 1.446.589 (+0,9%), Gran Canaria, con 1.286.184 (+6,4%), y Valencia, con 1.132.402 (+4,2%).