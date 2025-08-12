Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia por el incendio de Ourense

Los incendios que asolan España están causando estragos en la red de transportes. Adif acaba de informar de que la circulación de varias líneas se ha visto interrumpida por el fuego desatado en Ourense. En concreto, están sufriendo el parón los pasajeros que circulan en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.

Se trata de un fuego localizado en el Polígono de Barreiros, en la provincia de Ourense, tal y como informa El Correo Gallego. Por el momento permanece en activo, afectando a una zona forestal. Los servicios de emergencias están tratando de contenerlo desde la carretera de Seixalbo y las llamas avanzan en dirección al campo de fútbol.

Por este motivo, la comunicación entre Ourense y Taboadela está cortada y afecta tanto a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia, como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.

Incendio descontrolado en Galicia

Este mismo martes la Xunta de Galicia ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia. En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Ourense.

En Ourense están activos los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).