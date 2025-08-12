FUEGO EN MADRID

Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

El suceso no ha dejado heridos ni intoxicados

Vehículos en fila quemados en Xanadú.

Vehículos en fila quemados en Xanadú. / ASMN

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Lo que comenzó con una colilla mal apagada terminó en un aparatoso incendio que ha arrasado con diez vehículos en el aparcamiento exterior del centro comercial Intu Xanadú. El fuego, que se desató en torno a las 19:20 horas, no ha provocado daños personales, pero ha causado importantes pérdidas materiales.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, todo apunta a que un usuario que esperaba el autobús próximo a uno de los laterales del centro comercial arrojó una colilla sobre una zona de césped seco. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar uno de los coches aparcados, iniciando una cadena de incendios que acabó afectando a un total de diez vehículos, en su mayoría completamente calcinados.

Coches calcinados tras el incendio en el parking de Xanadú provocado por una colilla mal apagada.

Coches calcinados tras el incendio en el parking de Xanadú provocado por una colilla mal apagada. / EPE

Uno de los propietarios, que regresaba de hacer compras, vio cómo la parte trasera de su furgoneta comenzaba a arder sin poder hacer nada más que esperar la llegada de los servicios de bomberos, "no me dio tiempo a arrancar el vehículo y a marcharme porque ya estaba prendiéndose el faro trasero", confiesa el afectado a este medio. El cuerpo de bomberos ya desplegados en la zona desde las 18:45 horas efectuaban las labores de extinción. En total intervinieron cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos cubas, procedentes de parques de Móstoles, Villaviciosa de Odón y Parla.

Bomberos realizando labores de extinción de los diez vehículos calcinados en Xanadú.

Bomberos realizando labores de extinción de los diez vehículos calcinados en Xanadú. / EPE

La extinción fue especialmente complicada por el tipo de vehículos afectados —todos de combustión—, cuyas llantas alcanzan temperaturas extremas y llegan a fundirse, dificultando el control de las llamas. Las tareas de extinción concluyeron alrededor de las 19:15 horas y el fuego quedó prácticamente controlado poco después. Asimismo, queda descartado que el origen del incendio estuviera relacionado con un coche eléctrico, tal y como se especuló en los primeros minutos tras el suceso. Las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer responsabilidades.

Vehículos en fila quemados en Xanadú.

Vehículos en fila quemados en Xanadú. / ASMN

Mientras tanto, los bomberos desplazados a Arroyomolinos han retomado sus trabajos en el incendio forestal activo en Tres Cantos, donde se concentran ahora los esfuerzos de emergencia en la región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
  2. Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
  3. El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
  4. El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
  5. Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
  6. El Castillo de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
  7. Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
  8. Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva

Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

Veinticuatro horas de angustia y ceniza en Soto de Viñuelas: cronología de una jornada negra para Tres Cantos

Veinticuatro horas de angustia y ceniza en Soto de Viñuelas: cronología de una jornada negra para Tres Cantos

Nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Jarilla

Nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Jarilla

Más de 20 incendios simultáneos arrasan ya 25.000 hectáreas avivados por un "cóctel molotov" de viento, sequía y calor

Más de 20 incendios simultáneos arrasan ya 25.000 hectáreas avivados por un "cóctel molotov" de viento, sequía y calor

Perplexity ofrece 34.500 millones por Chrome en plena presión antimonopolio a Google

Perplexity ofrece 34.500 millones por Chrome en plena presión antimonopolio a Google

Qué es la Guardia Nacional y por qué es tan controvertido el despliegue en Washington ordenado por Trump

Qué es la Guardia Nacional y por qué es tan controvertido el despliegue en Washington ordenado por Trump

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

Una viaje a los prodigios de la belleza

Una viaje a los prodigios de la belleza