Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: "No me dio tiempo a arrancar mi coche"

Lo que comenzó con una colilla mal apagada terminó en un aparatoso incendio que ha arrasado con diez vehículos en el aparcamiento exterior del centro comercial Intu Xanadú. El fuego, que se desató en torno a las 19:20 horas, no ha provocado daños personales, pero ha causado importantes pérdidas materiales.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, todo apunta a que un usuario que esperaba el autobús próximo a uno de los laterales del centro comercial arrojó una colilla sobre una zona de césped seco. Las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar uno de los coches aparcados, iniciando una cadena de incendios que acabó afectando a un total de diez vehículos, en su mayoría completamente calcinados.

Coches calcinados tras el incendio en el parking de Xanadú provocado por una colilla mal apagada. / EPE

Uno de los propietarios, que regresaba de hacer compras, vio cómo la parte trasera de su furgoneta comenzaba a arder sin poder hacer nada más que esperar la llegada de los servicios de bomberos, "no me dio tiempo a arrancar el vehículo y a marcharme porque ya estaba prendiéndose el faro trasero", confiesa el afectado a este medio. El cuerpo de bomberos ya desplegados en la zona desde las 18:45 horas efectuaban las labores de extinción. En total intervinieron cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos cubas, procedentes de parques de Móstoles, Villaviciosa de Odón y Parla.

Bomberos realizando labores de extinción de los diez vehículos calcinados en Xanadú. / EPE

La extinción fue especialmente complicada por el tipo de vehículos afectados —todos de combustión—, cuyas llantas alcanzan temperaturas extremas y llegan a fundirse, dificultando el control de las llamas. Las tareas de extinción concluyeron alrededor de las 19:15 horas y el fuego quedó prácticamente controlado poco después. Asimismo, queda descartado que el origen del incendio estuviera relacionado con un coche eléctrico, tal y como se especuló en los primeros minutos tras el suceso. Las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer responsabilidades.

Vehículos en fila quemados en Xanadú. / ASMN

Mientras tanto, los bomberos desplazados a Arroyomolinos han retomado sus trabajos en el incendio forestal activo en Tres Cantos, donde se concentran ahora los esfuerzos de emergencia en la región.