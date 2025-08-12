El incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca: "No pudimos hacer nada. El fuego llegó rapidísimo"

Todo comenzó con un incendio forestal a última hora de la tarde del lunes en el este de Tres Cantos, al norte de Madrid. Las llamas, rápidas y voraces, avanzaban sin control cuando, a las 21:42 horas, un mensaje alarmante comenzó a circular por redes sociales: "En la gasolinera BP de Tres Cantos de Soto de Viñuelas se necesita ayuda". El mensaje pedía auxilio para salvar a los caballos atrapados en una finca cercana a los laboratorios Normon, en la Ronda de Valdecarrizo, 6. Lamentablemente, la ayuda no llegó a tiempo. Según ha confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Pepín Marín, encargado de la finca, los 27 caballos han muerto calcinados. "Ya se han quemado todos. No hemos podido hacer nada. El fuego llegó rapidísimo", declaró, visiblemente conmocionado.

El propietario de la finca de edad avanzada, que intentó socorrer a los animales, ha sufrido quemaduras e inhalación de humo. Un trabajador que también se encontraba en el lugar resultó herido de gravedad, con quemaduras en el 98% del cuerpo, y ha sido trasladado al Hospital público La Paz tras ser estabilizado por el Summa 112. Aunque se intentó su evacuación en helicóptero, las condiciones impidieron el aterrizaje, y fue llevado finalmente por vía terrestre.

Incendio sin control y urbanizaciones evacuadas

El fuego, que se originó a las 19:45 horas, ha forzado a la Comunidad de Madrid a declarar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, por el riesgo próximo a viviendas. Las urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente el Fresno fueron evacuadas, al igual que, de forma preventiva, el polideportivo Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes. Mientras que, el Ayuntamiento de Tres Cantos habilitó el Centro Deportivo Enrique Más para alojar a los vecinos desplazados. Además, se ha cortado la carretera M-607, que conecta Madrid con Navacerrada, y se reportaron daños en el vertedero de Colmenar Viejo.

Una tragedia anunciada en redes

La difusión del mensaje de auxilio en redes sociales generó una rápida movilización vecinal, aunque el acceso a la zona era ya extremadamente peligroso. Vecinos y voluntarios han intentado colaborar con recursos y transporte, pero el fuego ya había consumido gran parte del entorno. El incendio, que continúa avanzando en dirección a San Agustín de Guadalix, obligado a mantener todos los recursos de emergencia activos durante la noche, ya que según ha avanzado Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en declaraciones a los medios "no se podrá sofocar esta noche y se va a intentar perimetrarlo".

Precaución máxima y balance provisional

Las autoridades insisten en que no se acuda a la zona afectada y piden la colaboración ciudadana para facilitar las labores de extinción. Las condiciones meteorológicas –con viento, calor y baja humedad– complican el trabajo de los bomberos. Por ahora, el balance provisional es de dos personas heridas, decenas de evacuados, infraestructuras afectadas y una gran pérdida animal que ha conmocionado a vecinos y profesionales del sector ecuestre.