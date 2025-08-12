El fallecido en el incendio de Tres Cantos trabajaba en una hípica de Soto de Viñuelas

El hombre que ha perdido la vida en el incendio forestal originado la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos era un trabajador de una hípica de Soto de Viñuelas que sufrió quemaduras graves cuando presuntamente trataba de salvar a sus caballos. En concreto, en el 98% de su cuerpo.

Fue evacuado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital Universitario La Paz, donde ingresó en estado crítico y posteriormente murió, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

"Su situación cuando fue enviado al Hospital de la Paz era difícil, y, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida y su fallecimiento", ha detallado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno.

Incendio controlado y desalojos

El alcalde de Tres Cantos ha señalado que el incendio, ya perimetrado, se aproximó a zonas residenciales y empresariales, aunque no llegó a provocar daños en viviendas ni en instalaciones industriales, incluidas algunas consideradas críticas por su actividad.

Un total de 106 personas fueron desalojadas y alojadas en albergues provisionales, de las que 45 permanecen aún en el polideportivo municipal. El resto ha podido regresar a sus hogares, y se espera que los evacuados restantes lo hagan a lo largo del día.

Daños en la zona afectada

El fuego ha afectado a una zona de arbolado próxima a viviendas. "He estado viendo las imágenes de la zona arbolada y la verdad es que es triste verlo, pero creo que también, según me están informando, el fuego iba muy deprisa, por lo tanto, el árbol no fue dañado, sino solamente el pasto que estaba por debajo, así que yo creo que hay esperanza de que el árbol arbolado no se haya dañado con el incendio", ha indicado el regidor.