Muere el hombre que resultó herido con quemaduras en el incendio de Tres Cantos

El Gobierno regional y el puesto de mando del incendio de Tres Cantos acaba de confirmar que ha fallecido el hombre que resultó quemado en el 98% de su cuerpo ayer en fuego.

Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en helicóptero de la Guardia Civil a la Unidad de quemados del Hospital Público La Paz, en Madrid, tras ser rescatado de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

Se desconoce su identidad y edad.

Además, los sanitarios también han atendido a un hombre de 83 años que presentaba dolor torácico, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.

(Habrá ampliación)