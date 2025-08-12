FUEGO EN MADRID

Muere el hombre que resultó herido con quemaduras en el incendio de Tres Cantos

El herido grave tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo

El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

El incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

Madrid

El Gobierno regional y el puesto de mando del incendio de Tres Cantos acaba de confirmar que ha fallecido el hombre que resultó quemado en el 98% de su cuerpo ayer en fuego.

Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en helicóptero de la Guardia Civil a la Unidad de quemados del Hospital Público La Paz, en Madrid, tras ser rescatado de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

Se desconoce su identidad y edad.

Además, los sanitarios también han atendido a un hombre de 83 años que presentaba dolor torácico, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.

