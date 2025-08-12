FUEGO EN MADRID
Muere el hombre que resultó herido con quemaduras en el incendio de Tres Cantos
El herido grave tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo
El Gobierno regional y el puesto de mando del incendio de Tres Cantos acaba de confirmar que ha fallecido el hombre que resultó quemado en el 98% de su cuerpo ayer en fuego.
Tras recibir asistencia médica en el lugar, fue trasladado de urgencia en helicóptero de la Guardia Civil a la Unidad de quemados del Hospital Público La Paz, en Madrid, tras ser rescatado de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.
Se desconoce su identidad y edad.
Además, los sanitarios también han atendido a un hombre de 83 años que presentaba dolor torácico, sin que por el momento hayan trascendido más detalles sobre su estado.
(Habrá ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
- Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia
- Normalizado el tráfico ferroviario tras una incidencia técnica en un tren Madrid-Cádiz