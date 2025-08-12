Detenido tras quebrantar una orden de alejamiento y agredir a su víctima en Vicálvaro

Un hombre ha sido detenido recientemente en el distrito madrileño de Vicálvaro tras quebrantar la orden de alejamiento en vigor sobre su víctima y causarle heridas por arañazos cuando intentaba acceder al domicilio de la mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado día 6 de agosto en las proximidades de un domicilio ubicado en la calle Ladera de los Almendros cuando sobre las 18.30 horas se recibió un aviso de una presunta agresión a una mujer, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Madrid.

Efectivos de este Cuerpo se personaron en el lugar, que ya era conocido por los agentes al alojarse en el mismo una mujer víctima de violencia de género. Al llegar, la fémina refirió haber sido agredida por un hombre que con una orden de alejamiento en vigor.

Según relató, había intentado hacerse con las llaves del domicilio por la fuerza y le había arañado. Fue atendida por sanitarios del Samur-Protección Civil debido a ello.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, el hombre lo había abandonado. Así, los agentes Protectores de Victimas de Violencia de Género de la Policía Municipal, que conocían a esta persona, establecieron un dispositivo de localización en la zona que permitió dar con el mismo. El hombre, con una orden de alejamiento en vigor sobre esta mujer, fue inmediatamente detenido por los agentes de la Policía Municipal.